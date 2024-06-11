Kızılcık Şerbeti Pembe’den Öğrendikleriyle Annesini Şoke Eden Tatlı Kız Tebessüm Ettirdi

Geçtiğimiz günlerde 2. sezon finaliyle ekranlara bir süre ara veren meşhur dizi Kızılcık Şerbeti yayın hayatına başladığından beri izleyicilerini ekrana adeta kilitleyen başarılı yapımlardan. Ve belli ki yaş fark etmeksizin diziyi heyecanla izleyenler var. @sahraherdili kullanıcı adıyla Instagram hesabından Kızılcık Şerbeti fanı kızını paylaşan annenin videosuna gelin birlikte bakalım.
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“Ben çocuğuma hep eğitici içerikler izletiyorum, o sırada benim kızım” notuyla kızıyla yaşadığı komik anları paylaşan annenin videosu kahkahaları topladı.
Tatlı kız artık diziye ne zaman dikkat kesildiyse Pembe Hanım’ın meşhur repliklerini ezberlemişti.
“Selamun Kavlen, Allahım Ekmen, Estafırlah” şeklinde dili döndüğünce ezberini yapan tatlı kız annesini şaşırtmakla birlikte bizleri de güldürdü.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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