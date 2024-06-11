Kızılcık Şerbeti Pembe’den Öğrendikleriyle Annesini Şoke Eden Tatlı Kız Tebessüm Ettirdi

Geçtiğimiz günlerde 2. sezon finaliyle ekranlara bir süre ara veren meşhur dizi Kızılcık Şerbeti yayın hayatına başladığından beri izleyicilerini ekrana adeta kilitleyen başarılı yapımlardan. Ve belli ki yaş fark etmeksizin diziyi heyecanla izleyenler var. @sahraherdili kullanıcı adıyla Instagram hesabından Kızılcık Şerbeti fanı kızını paylaşan annenin videosuna gelin birlikte bakalım.