Motor Sürücüsü Kaçtı Polis Kovaladı: Yakalanan Sürücü Polisten Şikayetçi Olacağını Söyledi

Motorcunun polisten ısrarla kaçtığı filmleri aratmayan anlar sosyal medyanın gündeminde. Arazide başlayan kovalamaca polisin kaçan kişiyi yakalamasıyla son bulurken beklenmedik anlar yaşandı. Motorcu yakalandığı için öylesine sinirliydi ki polisten şikayetçi olacağını söyledi.
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Sebebi ise ikisi de hızla giderken polisin motorcunun kolundan tutarak durmasını sağlamasıydı.
Yakalanan kişi “Beni o hızda nasıl tutarsın, öldürecek misin beni? Şikayetçiyim.” diyerek polise kimliğini uzattı.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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"Hem suçlu, hem güçlü" ifadesinin vücut bulmuş hâli. Polisi de tebrik ederim, hem suçluyu yakalamak hem de motosikleti idare etmek kolay değildir.
Maalesef muz cumhuriyetinde sıradan bir gün.
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