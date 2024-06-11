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İştahlı Konuşmasıyla Bizleri de Acıktıran Maruş Kuştan Güldüren Anlar: “Sucuk Güzel Olurdu Dimi Annem?”

İştahlı Konuşmasıyla Bizleri de Acıktıran Maruş Kuştan Güldüren Anlar: “Sucuk Güzel Olurdu Dimi Annem?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 17:49

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Sevimli dostlarımızdan kuşların konuşma ve ezber yeteneklerini ne kadar biliyor olsak da, konuşmaya başladıklarında hayretle izlemekten vazgeçemiyoruz. Onlar konuşmaya başladıklarında tatlılıklarıyla adeta bizleri hipnoz ediyorlar. Maruş adlı yeşil bir muhabbet kuşu sahibi dünyalar tatlısı kuşunun iştah açan konuşmasını paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kuşlarımız onlarla ne kadar konuşursak o kadar konuşmalarını geliştiriyor. Sahibi de Maruş ile sanıyoruz ki sık sık “sucuk” hakkında konuşmuş.

Kuşlarımız onlarla ne kadar konuşursak o kadar konuşmalarını geliştiriyor. Sahibi de Maruş ile sanıyoruz ki sık sık “sucuk” hakkında konuşmuş.

Maruş da seviyor olmalı ki “Sucuklu yumurta pişirmişim, sucuk güzel olurdu dimi annem?” sözlerini söylemelere doyamıyor.

Maruş da seviyor olmalı ki “Sucuklu yumurta pişirmişim, sucuk güzel olurdu dimi annem?” sözlerini söylemelere doyamıyor.

İşte o anlar 👇

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