İştahlı Konuşmasıyla Bizleri de Acıktıran Maruş Kuştan Güldüren Anlar: “Sucuk Güzel Olurdu Dimi Annem?”

Sevimli dostlarımızdan kuşların konuşma ve ezber yeteneklerini ne kadar biliyor olsak da, konuşmaya başladıklarında hayretle izlemekten vazgeçemiyoruz. Onlar konuşmaya başladıklarında tatlılıklarıyla adeta bizleri hipnoz ediyorlar. Maruş adlı yeşil bir muhabbet kuşu sahibi dünyalar tatlısı kuşunun iştah açan konuşmasını paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.