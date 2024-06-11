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Yumurta Testi Bu Sene de Es Geçilmedi: Şanlıurfalı Vatandaş Parke Taşlarına Yumurta Kırdı

Yumurta Testi Bu Sene de Es Geçilmedi: Şanlıurfalı Vatandaş Parke Taşlarına Yumurta Kırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 22:32

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Aniden artan hava sıcakları şimdiden vatandaşları bunaltmaya başlamışken her yıl istisnasız yapılan yumurta testi bu sene de unutulmadı. Şanlıurfalı bir vatandaş havanın ne kadar sıcak olduğunu anlatmak adına parke taşlarına yumurta kırdı.

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Vatandaş yumurtayı kırdıktan sonra kısa sürede piştiği görüldü.

Vatandaş yumurtayı kırdıktan sonra kısa sürede piştiği görüldü.

Hava sıcaklığına isyan eden vatandaş “Yumurta pişiyor, 70 derece sıcakta duruyoruz.” sözlerini dile getirdi.

Hava sıcaklığına isyan eden vatandaş “Yumurta pişiyor, 70 derece sıcakta duruyoruz.” sözlerini dile getirdi.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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