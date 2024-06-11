Yumurta Testi Bu Sene de Es Geçilmedi: Şanlıurfalı Vatandaş Parke Taşlarına Yumurta Kırdı

Aniden artan hava sıcakları şimdiden vatandaşları bunaltmaya başlamışken her yıl istisnasız yapılan yumurta testi bu sene de unutulmadı. Şanlıurfalı bir vatandaş havanın ne kadar sıcak olduğunu anlatmak adına parke taşlarına yumurta kırdı.