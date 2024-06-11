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Karadenizli Vatandaş Bayramda Geleceklere Duyurdu: “Sakın Arabayla Gelmeyin!”

Karadenizli Vatandaş Bayramda Geleceklere Duyurdu: “Sakın Arabayla Gelmeyin!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 22:03

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Kurban Bayramı yaklaşırken kimi vatandaşlar memleketlerine kimi vatandaşlar da tatile gitmek için gün sayıyor. Karadeniz de bayramlarda sıkça ziyaret edilen bölgelerimizden. Bir Karadenizli vatandaş bayramda gelecekler için sosyal medyada sesini duyurmak istedi, gelin neler demiş birlikte bakalım.

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Vatandaş Karadeniz sahil şeridi boyunca EDS olduğunu ve hız sınırının 70-80 km olduğunu söyleyerek isyan etti.

Vatandaş Karadeniz sahil şeridi boyunca EDS olduğunu ve hız sınırının 70-80 km olduğunu söyleyerek isyan etti.

Ardından ise geleceklerin kendi arabaları yerine kesinlikle başka bir şekilde gelmelerini tavsiye etti.

Ardından ise geleceklerin kendi arabaları yerine kesinlikle başka bir şekilde gelmelerini tavsiye etti.

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