Karadenizli Vatandaş Bayramda Geleceklere Duyurdu: “Sakın Arabayla Gelmeyin!”

Kurban Bayramı yaklaşırken kimi vatandaşlar memleketlerine kimi vatandaşlar da tatile gitmek için gün sayıyor. Karadeniz de bayramlarda sıkça ziyaret edilen bölgelerimizden. Bir Karadenizli vatandaş bayramda gelecekler için sosyal medyada sesini duyurmak istedi, gelin neler demiş birlikte bakalım.