Görüş Bildir
Haberler
Video
Bakımını Yaptığı Kurbanlık Hayvanlara Keman Çalan Genç Yetenek İzleyenleri Etkisi Altına Aldı

Bakımını Yaptığı Kurbanlık Hayvanlara Keman Çalan Genç Yetenek İzleyenleri Etkisi Altına Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 00:03

İçerik Devam Ediyor

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki genç yetenek Hamit Keleş, her gün ilgilendiği kurbanlık hayvanlara keman çaldığı anlarla gündem oldu. Hamit Keleş kemana olan kabiliyetiyle adeta kulaklarımızın pasını sildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Baba mesleği besicilikle uğraşan Hamit Keleş kemana olan sevdasıyla işini birleştirerek daha verimli vakit geçiriyor.

Baba mesleği besicilikle uğraşan Hamit Keleş kemana olan sevdasıyla işini birleştirerek daha verimli vakit geçiriyor.

İHA’dan Hasan Ay’ın haberine göre Hamit Keleş keman çalarken huzur bulduğunu ve keman çalmanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu dile getiriyor.

İHA’dan Hasan Ay’ın haberine göre Hamit Keleş keman çalarken huzur bulduğunu ve keman çalmanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu dile getiriyor.

İşte o anlar 👇

Gence gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gence gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın