Bakımını Yaptığı Kurbanlık Hayvanlara Keman Çalan Genç Yetenek İzleyenleri Etkisi Altına Aldı

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki genç yetenek Hamit Keleş, her gün ilgilendiği kurbanlık hayvanlara keman çaldığı anlarla gündem oldu. Hamit Keleş kemana olan kabiliyetiyle adeta kulaklarımızın pasını sildi.
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Baba mesleği besicilikle uğraşan Hamit Keleş kemana olan sevdasıyla işini birleştirerek daha verimli vakit geçiriyor.
İHA’dan Hasan Ay’ın haberine göre Hamit Keleş keman çalarken huzur bulduğunu ve keman çalmanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu dile getiriyor.
İşte o anlar 👇
Gence gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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