Sıcaklar Karşısında Çareyi Ağaç Olmakta Bulan Vatandaş O Anlarıyla Görenleri Güldürdü

Aniden artan hava sıcaklıkları karşısında baygınlık geçirmemek elde değil. Özellikle öğleden sonra açık alanda bulunmak neredeyse imkansız. İstanbul da hava sıcaklığıyla adeta şov yapan şehirlerimiz arasında olduğu için Bağcılar’da bi vatandaş bulduğu çözümle sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kimi sokaklarda gölge sağlayabilecek ağaç olmaması sebebiyle bir vatandaş bizzat ağaç oldu.
Topladığı çalıları şapka niyetine kafasına takarak gezen vatandaşın pratik zekası görenleri güldürdü.
İşte o anlar 👇
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