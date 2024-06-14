Telefondan Tanışma Uygulamalarını Gerçek Hayata Uyarlayan Kafeden Görüntüler Gündem Oldu

Tüm Detayları Paylaştı: Maldivler'de Tatil Yapmak Türkiye'de Tatil Yapmaktan Daha mı Ucuza Geliyor?

Üflediler Söndüm! İki Motosikletli Çarpmadan Kaza Yaptı: ''Daha Sıfır Aldık Var mı Böyle Bir Şey''