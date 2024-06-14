Telefondan Tanışma Uygulamalarını Gerçek Hayata Uyarlayan Kafeden Görüntüler Gündem Oldu

Tanışma uygulamaları her geçen gün popülerliği artanlardan. Hal böyle olunca bir işletmeci de mekanını tanışma uygulamalarının gerçek hayattaki versiyonuna çevirmeye karar vermiş ve ortaya renkli anlar çıkmış. Gelin sisteme ve neler olduğuna birlikte bakalım.
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“Speed date” denen bu uygulama aslında oldukça eskiye dayanan bir fikir. Hatta aranızda ülkemizde de denendiğini hatırlayanlar olacaktır.
Öncelikle mekana girildiğinde müşterilere numaralar takılıyor ve herkes masalara geçiyor.
Ardından ise süre başlıyor. Müşterilerin birbirlerini tanımak için verilen 5 dakikası dolunca diğer masaya geçip yeniden bir tanışma sohbetine başlıyorlar.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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