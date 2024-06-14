Hande Yener Sözünü Tuttu: ODTÜ Öğrencileri ile Doyasıya Eğlencenin Tadını Çıkardılar

ODTÜ öğrencilerinin her yıl düzenlediği bahar şenlikleri bu yıl rektörlükten izin çıkmaması sebebiyle zorlu anlara sebep olmuştu. Öğrenciler aylar boyu süren eylemleri sonucu zorlu koşullarda da olsa bahar şenliklerini yapmayı başarmıştı. Kendi şarkısıyla eğlenen gençleri gören başarılı sanatçı Hande Yener de öğrencilere verdiği sözü tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hande Yener kendi şarkısıyla eğlenen gençlere karşı kayıtsız kalmamıştı ve her şey bu tweet ile başlamıştı.
Zorluklarla şenlik yapan gençler için bu destek paha biçilemezdi ve Hande Yener’in menajeri görüşmelere başlamıştı.
Ardından ise tarih belirlenmiş ve büyük gün gelmişti. Hande Yener öğrencilere verdiği sözü tutarak onlarla bir araya geldi.
Bu eğlenceli konser ile başarılı sanatçı gönülleri fethetmeyi başardı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın