Hande Yener Sözünü Tuttu: ODTÜ Öğrencileri ile Doyasıya Eğlencenin Tadını Çıkardılar

ODTÜ öğrencilerinin her yıl düzenlediği bahar şenlikleri bu yıl rektörlükten izin çıkmaması sebebiyle zorlu anlara sebep olmuştu. Öğrenciler aylar boyu süren eylemleri sonucu zorlu koşullarda da olsa bahar şenliklerini yapmayı başarmıştı. Kendi şarkısıyla eğlenen gençleri gören başarılı sanatçı Hande Yener de öğrencilere verdiği sözü tuttu.