Günümüz Problemi Zengin Evi Lavabosu: Doğu Demirkol’un Musluk ile İmtihanı

Normal muslukların nereden açıldığını bilsek de lüks restoranlarda ya da lüks dizayn edilmiş evlerde bu sırrı çözmek dünyanın en zor anlarını yaşatabiliyor. Doğu Demirkol da lüks bir evde çektiği TikTok videosuyla viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.