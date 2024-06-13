Günümüz Problemi Zengin Evi Lavabosu: Doğu Demirkol’un Musluk ile İmtihanı

Normal muslukların nereden açıldığını bilsek de lüks restoranlarda ya da lüks dizayn edilmiş evlerde bu sırrı çözmek dünyanın en zor anlarını yaşatabiliyor. Doğu Demirkol da lüks bir evde çektiği TikTok videosuyla viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Doğu Demirkol’un o an istediği tek şey elini yıkamaktı ancak bu eylem öylesine zor anlar yaşattı ki ünlü komedyen ve oyuncu kaydı başlattı.
Lavaboda yer alan musluk şık olmasına şıktı ancak nasıl açıldığını ne Doğu Demirkol ne de izleyiciler olarak biz anlayabildik.
Ünlü komedyen ve oyuncu musluğu açabilmek için aklına gelen her şeyi denedi ancak tüm çabası boşaydı.
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