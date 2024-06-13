Görüş Bildir
Haberler
Video
Aile Diziminde “Ölen Bebeğin Mezar İsteği” Olduğu Sonucuna Vardıklarını Anlatan Kadın Gündem Oldu

Aile Diziminde “Ölen Bebeğin Mezar İsteği” Olduğu Sonucuna Vardıklarını Anlatan Kadın Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 22:47

İçerik Devam Ediyor

Son yıllarda aile dizimi gibi çalışmalar epey revaçta. Kimileri aile dizimi ile birçok travmatik davranışın çözülebileceğine inansa da kimileri inanmıyor. Şimdilerdeyse aile dizimi çalışmalarıyla ilgilenen bir kadının sosyal medya hesabından anlattığı bir seansı gündemde. Gelin detayları birlikte öğrenelim, bakalım siz neler düşüneceksiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda

@hermesshealing Instagram hesabından paylaşımı yapan kadın bir danışanının dışarıda tuvaletinin gelebileceği korkusuyla evden çıkamadığını anlattı.

@hermesshealing Instagram hesabından paylaşımı yapan kadın bir danışanının dışarıda tuvaletinin gelebileceği korkusuyla evden çıkamadığını anlattı.

Bu korkunun sebebini bulabilmek adına aile dizimi yaptıklarında ise danışanın annesinin farkında olmadan bir çocuk düşürdüğünü öğrendiklerini dile getirdi.

Bu korkunun sebebini bulabilmek adına aile dizimi yaptıklarında ise danışanın annesinin farkında olmadan bir çocuk düşürdüğünü öğrendiklerini dile getirdi.

Bu bebeğin “görünebilmek adına, bir mezarım olsun, ben de hatırlanayım diye” danışanda yani kardeşinde tuvalet sorunu olarak ortaya çıktığını anlattı.

Bu bebeğin “görünebilmek adına, bir mezarım olsun, ben de hatırlanayım diye” danışanda yani kardeşinde tuvalet sorunu olarak ortaya çıktığını anlattı.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Diyabet sorunu olarak da ortaya çıkmış olabilir.

Cübbeli Palpatine Hoca

Çocuk da panik atak hatta anksiyete bile olabilir. Bu hastalıkları geçiren kimileri dışarı çıkmaya ödleri patlar.

Cübbeli Palpatine Hoca

Sizin ben aklınızı iskeyim e mi. Geçin ulan bu hurafeleri. :)

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.