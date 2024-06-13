Aile Diziminde “Ölen Bebeğin Mezar İsteği” Olduğu Sonucuna Vardıklarını Anlatan Kadın Gündem Oldu

Son yıllarda aile dizimi gibi çalışmalar epey revaçta. Kimileri aile dizimi ile birçok travmatik davranışın çözülebileceğine inansa da kimileri inanmıyor. Şimdilerdeyse aile dizimi çalışmalarıyla ilgilenen bir kadının sosyal medya hesabından anlattığı bir seansı gündemde. Gelin detayları birlikte öğrenelim, bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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@hermesshealing Instagram hesabından paylaşımı yapan kadın bir danışanının dışarıda tuvaletinin gelebileceği korkusuyla evden çıkamadığını anlattı.
Bu korkunun sebebini bulabilmek adına aile dizimi yaptıklarında ise danışanın annesinin farkında olmadan bir çocuk düşürdüğünü öğrendiklerini dile getirdi.
Bu bebeğin “görünebilmek adına, bir mezarım olsun, ben de hatırlanayım diye” danışanda yani kardeşinde tuvalet sorunu olarak ortaya çıktığını anlattı.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇
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Diyabet sorunu olarak da ortaya çıkmış olabilir.
Çocuk da panik atak hatta anksiyete bile olabilir. Bu hastalıkları geçiren kimileri dışarı çıkmaya ödleri patlar.
Sizin ben aklınızı iskeyim e mi. Geçin ulan bu hurafeleri. :)
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