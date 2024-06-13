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TRT Arşiv’den Eski Güzel Günler: Diyarbakır’da Vatandaşların Sıcak Havalara Karşı Mücadelesi

TRT Arşiv’den Eski Güzel Günler: Diyarbakır’da Vatandaşların Sıcak Havalara Karşı Mücadelesi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 21:21

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Eski güzel günlerin enerjisi bir başka diye düşünenlerdenseniz TRT Arşiv hesabından 1990 yılında Diyarbakır’da yapılan röportajları paylaştı. Röportajın konusu Diyarbakır halkının sıcak havalarda neler yaptıklarıyla ilgiliydi.

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Vatandaşlar yaz mevsimini en yüksek derecelerle geçiren şehirlerimizden Diyarbakır’da nasıl serinlediklerini anlattı.

Vatandaşlar yaz mevsimini en yüksek derecelerle geçiren şehirlerimizden Diyarbakır’da nasıl serinlediklerini anlattı.

Röportajın en dikkat çeken yanını ise izleyiciler yorumlarda vatandaşların diksiyonu şeklinde belirtti.

Röportajın en dikkat çeken yanını ise izleyiciler yorumlarda vatandaşların diksiyonu şeklinde belirtti.

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