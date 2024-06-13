Turist İsyanları Devam Ediyor: Antalya’ya Gelen Bir Rus Fiyatlar Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Son zamanlarda ülkemize tatile gelen turistlerin fiyatlar karşısında tepki gösterdiklerini sosyal medyada görüyoruz. Tatil beldelerinden nere olursa olsun fark etmeksizin artan fiyatlandırmalar artık yalnızca vatandaşların değil turistlerin de dikkatini çekiyor.
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Antalya’ya tatile gelen bir Rus da market vb. fiyatları karşısında tepkisini esirgemeyenlerden.
Rus turist sosyal medya hesabından “Daha önce 500 TL’yi kira verirken ödemiştim şimdi sadece bir şaraba 500 TL ödedim” notuyla şaşkınlığını belirtti.
Kısa sürede gündem olan videonun izleyicileri yorumlarda buluştu.
İşte detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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