Turist İsyanları Devam Ediyor: Antalya’ya Gelen Bir Rus Fiyatlar Karşısında Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Kübra Par'ın, Alihan Limoncuoğlu'nun Şiddet ile İlgili Sözlerinin Üzerine Verdiği 'Yuh' Tepkisi Gündem Oldu

Bir Röportajda Gusül Abdesti ile İlgili Soruları Yanıtlayan Gencin Cevapları Tüm Bildiklerinizi Unutturacak

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