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Bir Türk’ün Almanya’da Her Şey Dahil 1000 Euro’ya Kiraladığı Ev Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bir Türk’ün Almanya’da Her Şey Dahil 1000 Euro’ya Kiraladığı Ev Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 19:07

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Ülkemizde artan ev kiraları karşısında vatandaşlar tepki gösterirken hala kimi evlere değerinden fazla biçilen fiyatlandırmalar devam ediyor. Bir Türk vatandaşın da Almanya’da kiraladığı ev sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Sebebine gelin birlikte bakalım.

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Öncelikle ev Almanya’nın Düsseldorf şehrinin merkezinde yer alıyordu.

Öncelikle ev Almanya’nın Düsseldorf şehrinin merkezinde yer alıyordu.

Yüksek katta olan ve dizaynı modern olan evin eşyalı her şey dahil fiyatı 1000 Euro’ydu.

Yüksek katta olan ve dizaynı modern olan evin eşyalı her şey dahil fiyatı 1000 Euro’ydu.

Video karşısında kimi izleyiciler Türkiye ile aynı dese de kimi izleyiciler de Almanya için oldukça iyi bir seçenek ve fiyatlandırma olduğunu dile getirdi.

Video karşısında kimi izleyiciler Türkiye ile aynı dese de kimi izleyiciler de Almanya için oldukça iyi bir seçenek ve fiyatlandırma olduğunu dile getirdi.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? İşte detaylar 👇

Gelen yorumlardan birkaçı. 👇

Gelen yorumlardan birkaçı. 👇
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Turgut Güler

Türküye cennet vatan melmegediğiziğ gıymatını biliğ, bağın biz alımanyada ajımızdan ölüyoğ, üç guruşa çalışıyoğ zorunan yaşıyoğ, alımanıya bitmiş bitmiş siz ... Devamını Gör