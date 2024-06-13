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“Psikolojim Bozuldu” Diyerek Otobüsü Bırakıp Giden Şoför Karşısında Yolcular Neye Uğradığını Şaşırdı

“Psikolojim Bozuldu” Diyerek Otobüsü Bırakıp Giden Şoför Karşısında Yolcular Neye Uğradığını Şaşırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 19:50

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İstanbul’da bir otobüs şoförü trafikteyken aracı terk etti. Aracı bırakıp gitmesinin sebebini ise “Psikolojim bozuldu.” şeklinde belirtti. Şaşkınlık içerisinde olan yolcular o anlarda yaşadıklarını cep telefonlarıyla kayda aldı.

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Şoför “Psikolojim bozuldu.” diyerek aracı sağa çekip indikten sonra oradan uzaklaşmaya başladı.

Şoför “Psikolojim bozuldu.” diyerek aracı sağa çekip indikten sonra oradan uzaklaşmaya başladı.

Yolcular başlarına gelen bu olay karşısında ne diyeceklerini bilemedi ve o anları kayda aldı.

Yolcular başlarına gelen bu olay karşısında ne diyeceklerini bilemedi ve o anları kayda aldı.

Yaşananlara gelen yorumlarda ise izleyiciler otobüs şoförünün belki de bir kazanın önüne geçtiğini dile getirerek en doğru kararı vermiş olduğunu söyledi.

Yaşananlara gelen yorumlarda ise izleyiciler otobüs şoförünün belki de bir kazanın önüne geçtiğini dile getirerek en doğru kararı vermiş olduğunu söyledi.

İşte o anlar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇
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