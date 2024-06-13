“Psikolojim Bozuldu” Diyerek Otobüsü Bırakıp Giden Şoför Karşısında Yolcular Neye Uğradığını Şaşırdı

İstanbul’da bir otobüs şoförü trafikteyken aracı terk etti. Aracı bırakıp gitmesinin sebebini ise “Psikolojim bozuldu.” şeklinde belirtti. Şaşkınlık içerisinde olan yolcular o anlarda yaşadıklarını cep telefonlarıyla kayda aldı.