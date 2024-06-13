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Muhammed Nur Nahya Yine Yaptı Yapacağını: Erdoğan ile Godfather Parodisi

Muhammed Nur Nahya Yine Yaptı Yapacağını: Erdoğan ile Godfather Parodisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 20:22

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ses benzerliğiyle hayatımıza giren Muhammed Nur Nahya, her paylaşımıyla takipçilerini güldürmeyi başarıyor. Oyunculuğu bir kenara nokta atışı detayları videolarında kullanan Nahya’ya beğeniler yağıyor. İçerik üreticisi şimdi de meşhur The Godfather filmini ülkemiz siyasetine uyarladığı videosuyla gündemde.

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Gündemi kaçırmayan Muhammed Nur Nahya, bu videosunda da artan faizlere yer verdi.

Gündemi kaçırmayan Muhammed Nur Nahya, bu videosunda da artan faizlere yer verdi.

Filmden de esinlenen Nahya, Erdoğan’ı The Godfather ile özdeşleştirmişti.

Filmden de esinlenen Nahya, Erdoğan’ı The Godfather ile özdeşleştirmişti.

İşte detaylar 👇

Ve yorumlar. 👇

Ve yorumlar. 👇

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