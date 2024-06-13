Muhammed Nur Nahya Yine Yaptı Yapacağını: Erdoğan ile Godfather Parodisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ses benzerliğiyle hayatımıza giren Muhammed Nur Nahya, her paylaşımıyla takipçilerini güldürmeyi başarıyor. Oyunculuğu bir kenara nokta atışı detayları videolarında kullanan Nahya’ya beğeniler yağıyor. İçerik üreticisi şimdi de meşhur The Godfather filmini ülkemiz siyasetine uyarladığı videosuyla gündemde.
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Gündemi kaçırmayan Muhammed Nur Nahya, bu videosunda da artan faizlere yer verdi.
Filmden de esinlenen Nahya, Erdoğan’ı The Godfather ile özdeşleştirmişti.
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