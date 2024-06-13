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İstanbul’da Turnikelerin Altından Geçmek İsteyen Bir Çocuğun Başı Turnikenin Arasına Sıkıştı

İstanbul’da Turnikelerin Altından Geçmek İsteyen Bir Çocuğun Başı Turnikenin Arasına Sıkıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 21:52

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İstanbul’da Karaköy’de 13.00 sularında yaşanan olayda küçük bir çocuk tramvaya binmek için turnikenin altından geçmek istedi ancak başı turnikenin arasına sıkıştı. Paniklemeye ve korkudan ağlamaya başlayan çocuğun yardımına vatandaşlar yetişti ve çocuğu kurtardı.

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Turnikenin altından geçmek isteyen yabancı uyruklu küçük çocuk nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde başını turnikenin arasına sıkıştırdı.

Turnikenin altından geçmek isteyen yabancı uyruklu küçük çocuk nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde başını turnikenin arasına sıkıştırdı.

Korkmaya başlayan çocuk için vatandaşlar ile güvenlik görevlisi seferber olarak sakinleştirmeye ve kurtarmaya çalıştılar.

Korkmaya başlayan çocuk için vatandaşlar ile güvenlik görevlisi seferber olarak sakinleştirmeye ve kurtarmaya çalıştılar.

Güvenlik görevlisi öncelikle turnikeyi açmaya çalıştı ancak olmadı ve çocuğu kollarından tutarak kurtardılar. Sağlık durumunun ise iyi olduğu kayda geçti.

Güvenlik görevlisi öncelikle turnikeyi açmaya çalıştı ancak olmadı ve çocuğu kollarından tutarak kurtardılar. Sağlık durumunun ise iyi olduğu kayda geçti.

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