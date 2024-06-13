İstanbul’da Turnikelerin Altından Geçmek İsteyen Bir Çocuğun Başı Turnikenin Arasına Sıkıştı

İstanbul’da Karaköy’de 13.00 sularında yaşanan olayda küçük bir çocuk tramvaya binmek için turnikenin altından geçmek istedi ancak başı turnikenin arasına sıkıştı. Paniklemeye ve korkudan ağlamaya başlayan çocuğun yardımına vatandaşlar yetişti ve çocuğu kurtardı.