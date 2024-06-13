Dünyayı Çocuklar Yönetsin! Arkadaşlarının Mutluluğu İçin Gol Yiyen Tatlı Çocuklar Duygulandırdı

Çocukların iyi niyetleri ve melek kalpliliğini gözler önüne seren dünyalar tatlısı bir video TikTok’ta viral oldu. Arkadaş grubu olarak mahallede top oynayan çocukların ince davranışı hepimizin kalplerini eritti. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.
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@serdarsell adlı kullanıcı doğuştan el, ayak ve bel kası zayıf olan yeğeninin arkadaşlarıyla top oynadığı anları cep telefonuyla kayıttaydı.
Yeğeni gol atmak için vurduğu esnada kalede duran koca yürekli çocuk arkadaşının mutluluğu için gol yedi.
Ardından ise ekip olarak arkadaşlarını tebrik etmek için birbirlerine sarıldıkları anlar hepimizi derinden etkiledi.
İşte o anlar 👇
Tatlı çocuklara gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇
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