Robot Gibi! ABD Başkanı Joe Biden’ın Hareketsiz Tavırları Endişe Yarattı

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İtalya’da Borgo Eganazia kasabasında ev sahipliği yapılan G7 Liderler Zirvesi’ne katılan devlet başkanları ve cumhurbaşkanları paraşüt gösterisini izledikleri anlarda kayda alındı.
Joe Biden ilk olarak paraşütün indiği noktaya arkasını dönünce İtalya Başbakanı Georgia Meloni olaya müdahale etti ve Biden’ı kolundan tutarak çevirdi.
Ardından ise Joe Biden’ın gözlüğünü takarken tabiri caizse robot gibi hareket ettiği sonrasında da donakaldığı anlar dikkat çekti.
İşte o anlar 👇
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