Robot Gibi! ABD Başkanı Joe Biden’ın Hareketsiz Tavırları Endişe Yarattı

İstanbul’da Turnikelerin Altından Geçmek İsteyen Bir Çocuğun Başı Turnikenin Arasına Sıkıştı

Türkçe ve Yunancayı Karşılaştıran İki Arkadaş Viral Oldu: “CV’me Yunanca Eklemeye Gidiyorum!”

Sosyal Medyada Siber Güvenlik Paylaşımları Yapan Bir Kullanıcı Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Hakkında Uyardı

Ebrar Karakurt'un 105 km/h Hücumundan Sonra Yaptığı Yorum Gururlandırdı: "Takımın Neye İhtiyacı Var?"

İstanbul’da 635 Bin TL’ye Satışa Çıkarılan Eski Bir Ev Sosyal Medyada Gündem Oldu