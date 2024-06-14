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Robot Gibi! ABD Başkanı Joe Biden’ın Hareketsiz Tavırları Endişe Yarattı

Robot Gibi! ABD Başkanı Joe Biden’ın Hareketsiz Tavırları Endişe Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 09:34

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Son zamanlarda ABD Başkanı Joe Biden basına yansıdığı görüntülerle gündem oluyor. 81 yaşındaki başkanın hareket etmekten kaçınması daha doğrusu dona kalması dikkat çekiyor. Şimdilerde ise G7 Liderler Zirvesi’ne katılan Joe Biden’ın endişelendiren görüntüleri gündemde.

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İtalya’da Borgo Eganazia kasabasında ev sahipliği yapılan G7 Liderler Zirvesi’ne katılan devlet başkanları ve cumhurbaşkanları paraşüt gösterisini izledikleri anlarda kayda alındı.

İtalya’da Borgo Eganazia kasabasında ev sahipliği yapılan G7 Liderler Zirvesi’ne katılan devlet başkanları ve cumhurbaşkanları paraşüt gösterisini izledikleri anlarda kayda alındı.

Joe Biden ilk olarak paraşütün indiği noktaya arkasını dönünce İtalya Başbakanı Georgia Meloni olaya müdahale etti ve Biden’ı kolundan tutarak çevirdi.

Joe Biden ilk olarak paraşütün indiği noktaya arkasını dönünce İtalya Başbakanı Georgia Meloni olaya müdahale etti ve Biden’ı kolundan tutarak çevirdi.

Ardından ise Joe Biden’ın gözlüğünü takarken tabiri caizse robot gibi hareket ettiği sonrasında da donakaldığı anlar dikkat çekti.

Ardından ise Joe Biden’ın gözlüğünü takarken tabiri caizse robot gibi hareket ettiği sonrasında da donakaldığı anlar dikkat çekti.

İşte o anlar 👇

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