MediaMarkt ve Saturn'ün Sahibi Alman Perakendeci Çinli Dev JD.com'un Eline Geçti
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Çinli e-ticaret devi JD.com, Alman elektronik perakendecisi Ceconomy'nin kontrol hissesini 1,34 milyar euro, yani 1,5 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Ceconomy, MediaMarkt, Saturn ve MediaWorld markalarını barındırıyor. İşlemin tamamlanmasıyla JD.com, Avrupa genelinde 1000'den fazla mağazaya erişti. Ceconomy'nin Türkiye'de de 32 şehirde 102 mağazası var.
Hisse başına 4,60 euro ödendi.
Avrupa'da 1000'den fazla mağaza.
Türkiye'de 102 mağaza var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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