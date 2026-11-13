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Ekonomi
MediaMarkt ve Saturn'ün Sahibi Alman Perakendeci Çinli Dev JD.com'un Eline Geçti

MediaMarkt ve Saturn'ün Sahibi Alman Perakendeci Çinli Dev JD.com'un Eline Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 19:08
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Çinli e-ticaret devi JD.com, Alman elektronik perakendecisi Ceconomy'nin kontrol hissesini 1,34 milyar euro, yani 1,5 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Ceconomy, MediaMarkt, Saturn ve MediaWorld markalarını barındırıyor. İşlemin tamamlanmasıyla JD.com, Avrupa genelinde 1000'den fazla mağazaya erişti. Ceconomy'nin Türkiye'de de 32 şehirde 102 mağazası var.

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Hisse başına 4,60 euro ödendi.

Hisse başına 4,60 euro ödendi.

JD.com, hisse başına 4,60 euro üzerinden yaptığı gönüllü halka açık satın alma teklifi sonucunda Ceconomy'nin sermayesinin ve oy haklarının yüzde 59,8'ini devraldı. Ortağı Convergenta'nın elinde tuttuğu yüzde 25,3'lük payla birlikte iki yatırımcının Alman perakendecideki toplam hissesi yüzde 85,2'ye ulaştı. İşlemin tamamlanmasıyla Ceconomy, JD.com'un bağlı ortaklığı haline geldi. Alman şirketin finansal sonuçları da 12 Kasım itibarıyla Çinli grubun konsolide hesaplarına dahil edildi.

Avrupa'da 1000'den fazla mağaza.

Avrupa'da 1000'den fazla mağaza.

Ceconomy, 11 Avrupa pazarında 1000'den fazla tüketici elektroniği mağazası işletiyor ve 50 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor. Alman perakendeci 2025'te 2,2 milyar müşteri etkileşimi kaydetti, sadakat programlarına kayıtlı üye sayısı da 53 milyonu aştı. Bu müşteri tabanı, yoğun rekabetin yaşandığı Çin iç pazarının ötesine açılmaya çalışan JD.com için önemli bir avantaj olacak. Satın alma, şirketin Avrupa perakende pazarındaki varlığını güçlendirme stratejisinde büyük bir adım olarak görülüyor. JD.com, lojistik ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini MediaMarkt, Saturn ve MediaWorld gibi köklü markalarla birleştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'de 102 mağaza var.

Türkiye'de 102 mağaza var.

MediaMarkt'ın Türkiye'nin 32 şehrinde 102 mağazası ve 3 bin 500 çalışanı bulunuyor. Anlaşma kapsamında Ceconomy, Avrupa'da bağımsız bir işletme olarak faaliyet göstermeye ve mevcut yerel teknoloji altyapısını kullanmaya devam edecek. JD.com ise çalışan sayısında, istihdam sözleşmelerinde veya iş yerlerinin konumlarında herhangi bir değişiklik planlanmadığını açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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