MediaMarkt ve Saturn'ün Sahibi Alman Perakendeci Çinli Dev JD.com'un Eline Geçti

Ceconomy, 11 Avrupa pazarında 1000'den fazla tüketici elektroniği mağazası işletiyor ve 50 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor. Alman perakendeci 2025'te 2,2 milyar müşteri etkileşimi kaydetti, sadakat programlarına kayıtlı üye sayısı da 53 milyonu aştı. Bu müşteri tabanı, yoğun rekabetin yaşandığı Çin iç pazarının ötesine açılmaya çalışan JD.com için önemli bir avantaj olacak. Satın alma, şirketin Avrupa perakende pazarındaki varlığını güçlendirme stratejisinde büyük bir adım olarak görülüyor. JD.com, lojistik ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini MediaMarkt, Saturn ve MediaWorld gibi köklü markalarla birleştirmeyi hedefliyor.