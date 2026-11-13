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Darth Vader'ın Düello Işın Kılıcı Müzayedede Star Wars Tarihinin Rekorunu Kırdı

Darth Vader'ın Düello Işın Kılıcı Müzayedede Star Wars Tarihinin Rekorunu Kırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 19:04 Son Güncelleme: 13.11.2026 - 19:09
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Heritage Auctions'ın Teksas'ta düzenlediği 'Ultimate Star Wars' müzayedesinde Darth Vader'a ait düello ışın kılıcı 4,87 milyon doları aşan fiyata satıldı. Satış, Star Wars hatıra eşyaları arasında şimdiye kadar ulaşılan en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti. Kılıç, Vader'ın Luke Skywalker'a 'Ben senin babanım' dediği sahneden önce kullanılan aksesuar. Müzayedede serinin yanı sıra The Mandalorian gibi yan yapımlardan da yaklaşık 200 parça satışa çıktı. 

Kaynak - Oksijen

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Rekor kıran kılıç.

Rekor kıran kılıç.

Heritage Auctions, satışa çıkan aksesuarı karakterin 'başlıca düello ışın kılıcı' olarak tanımladı. Kılıcı çeşitli dövüş sahnelerinde oyuncu David Prowse ile dublörü, olimpik eskrimci Bob Anderson kullandı. Açık artırma kataloğunda aksesuarda aktif olarak kullanılan bir dövüş aksesuarıyla tutarlı hasar izleri bulunduğu belirtildi. Bunlar arasında çizikler, bir çatlak, üst koruyucu bölümde eksik bir parça ve kısmen kırılmış bir kabza yer alıyor.

Bulut Şehri düellosunda kullanıldı.

Bulut Şehri düellosunda kullanıldı.

Işın kılıcının en bilinen kullanımı, 1980 yapımı The Empire Strikes Back filmindeki Bulut Şehri düellosunda oldu. Darth Vader bu sahnede oğlu Luke Skywalker'ın elini kesiyor, ardından filmin en çarpıcı gerçeğini açıklıyordu. Aynı aksesuar üç yıl sonra Return of the Jedi'da İmparator Palpatine'in taht odasındaki baba-oğul karşılaşmasında da ekranda yer aldı. Müzayede kataloğuna göre kılıcın 1977 yapımı ilk film A New Hope'ta kullanılıp kullanılmadığı doğrulanamadı, ancak bu mümkün görülüyor.

Diğer parçalar da alıcı buldu.

Diğer parçalar da alıcı buldu.

'Ultimate Star Wars' müzayedesinde yaklaşık 200 aksesuar ve sanat eseri satışa sunuldu, bunların 27'si ışın kılıcıydı. The Empire Strikes Back'ten başka parçalar da alıcı buldu. Boba Fett'in kullandığı tüfek 375 bin dolara, çekimlerde kullanılan ve bir dönem Prenses Leia'yı canlandıran Carrie Fisher'a ait Snowspeeder minyatür modeli 200 bin dolara satıldı. Vader'ın kılıcının ardından en yüksek fiyatlara, The Phantom Menace'te Ray Park'ın canlandırdığı Darth Maul ile Revenge of the Sith'te Hayden Christensen'ın Anakin Skywalker olarak kullandığı kılıçlar ulaştı. İkisi de 162 bin 500 dolara el değiştirdi. Listede Ewan McGregor'ın Obi-Wan Kenobi ve Daisy Ridley'nin Rey Skywalker karakteriyle kullandığı kılıçlar da vardı.

Önceki rekorlar geride kaldı.

Önceki rekorlar geride kaldı.

Önceki açık artırma rekoru, Bulut Şehri'ndeki düello sahnesinde kullanılan Luke Skywalker'ın ışın kılıcına aitti. Vader'ın kılıcı bu rekoru geride bıraktı. Star Wars filmlerinde kullanılan ve milyonlarca dolarlık fiyatlara ulaşan diğer aksesuarlar arasında 2023'te 3,13 milyon doları aşan fiyata satılan Red Leader X-wing Starfighter minyatür modeli bulunuyor. 2017'de ise eksiksiz bir R2-D2 ünitesi 2,75 milyon dolara alıcı bulmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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