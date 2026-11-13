Darth Vader'ın Düello Işın Kılıcı Müzayedede Star Wars Tarihinin Rekorunu Kırdı
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Heritage Auctions'ın Teksas'ta düzenlediği 'Ultimate Star Wars' müzayedesinde Darth Vader'a ait düello ışın kılıcı 4,87 milyon doları aşan fiyata satıldı. Satış, Star Wars hatıra eşyaları arasında şimdiye kadar ulaşılan en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti. Kılıç, Vader'ın Luke Skywalker'a 'Ben senin babanım' dediği sahneden önce kullanılan aksesuar. Müzayedede serinin yanı sıra The Mandalorian gibi yan yapımlardan da yaklaşık 200 parça satışa çıktı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Rekor kıran kılıç.
Bulut Şehri düellosunda kullanıldı.
Diğer parçalar da alıcı buldu.
Önceki rekorlar geride kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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