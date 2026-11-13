Darth Vader'ın Düello Işın Kılıcı Müzayedede Star Wars Tarihinin Rekorunu Kırdı

'Ultimate Star Wars' müzayedesinde yaklaşık 200 aksesuar ve sanat eseri satışa sunuldu, bunların 27'si ışın kılıcıydı. The Empire Strikes Back'ten başka parçalar da alıcı buldu. Boba Fett'in kullandığı tüfek 375 bin dolara, çekimlerde kullanılan ve bir dönem Prenses Leia'yı canlandıran Carrie Fisher'a ait Snowspeeder minyatür modeli 200 bin dolara satıldı. Vader'ın kılıcının ardından en yüksek fiyatlara, The Phantom Menace'te Ray Park'ın canlandırdığı Darth Maul ile Revenge of the Sith'te Hayden Christensen'ın Anakin Skywalker olarak kullandığı kılıçlar ulaştı. İkisi de 162 bin 500 dolara el değiştirdi. Listede Ewan McGregor'ın Obi-Wan Kenobi ve Daisy Ridley'nin Rey Skywalker karakteriyle kullandığı kılıçlar da vardı.