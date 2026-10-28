Star Wars Müziği ile İstiklal Marşı Arasındaki Benzerlik: Bestecisi 'İlham' Aldı mı?

Öncelikle şunu belirtelim, her iki eser de Batı müziğinin marş geleneğine dayanıyor.

Kahramanlık ve coşku duygusu vermek için yazılan marşlarda bestecilerin sıkça başvurduğu ortak araçlar var: Güçlü ve aydınlık bir hava veren majör tonalite, notalar arasındaki geniş ve yükselen sıçramalar, bandoyu ve borazanları hatırlatan fanfar etkisi, net ve kararlı bir ritim.

Star Wars'ın ana teması da İstiklal Marşı da bu geleneğin içinden doğduğu için kulakta benzer bir kahramanlık hissi uyandırabiliyor. Ancak bu tür benzerlikler, eserlerden birinin diğerinden alıntı yaptığı anlamına gelmiyor.