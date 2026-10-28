Star Wars Müziği ile İstiklal Marşı Arasındaki Benzerlik: Bestecisi 'İlham' Aldı mı?
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Müzisyen ve içerik üreticisi Can Oflaz, şarkılar arasındaki benzerlikleri anlattığı serisine yeni bir video ekledi. Bu kez karşılaştırdığı eserler hepimizin çok iyi bildiği iki müzik: Star Wars'ın unutulmaz müziği ve İstiklal Marşı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Peki iki eser gerçekten benziyor mu, Star Wars'ın bestecisi İstiklal Marşı'ndan ilham almış olabilir mi?
Öncelikle, sizi videoyla baş başa bırakalım:
İstiklal Marşı ve Star Wars müziği neden birbirine benzer geliyor olabilir?
Star Wars'ın müziğini kim yaptı?
Peki John Williams İstiklal Marşı'ndan ilham aldı mı?
Gelelim İstiklal Marşı'na
Bilinmeyen detay: Beste aslında başka bir şiir için yazılmış
Star Wars müziğinin Türkiye ile ilginç bir bağı daha var
Ve Star Wars müziğinin kazandığı ödüller...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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