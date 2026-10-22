Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura İstiklal Marşı'nı Ezbere Okudu

Cumhuriyet'in aktardığına göre Tamura'ya İstiklal Marşı'nı nasıl öğrendiği soruldu. Büyükelçi, 'Bir yıl içerisinde öğrendim. Bu benim için onur' yanıtını verdi.

Büyükelçinin Türkiye'ye yönelik güzel sözleri bununla da sınırlı değil. Tamura, ekim ayının başında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu gezdi. Anadolu Ajansı'na konuşan büyükelçi, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde attığı adımları çok güzel bulduğunu, bu ölçekte bir etkinliğin kendisini şaşırttığını söyledi. Japon halkının Türkiye'yi sevdiğini özellikle vurgulamak istediğini de ekledi.

Büyükelçi, Giresun'a yaptığı ziyarette de iki ülke arasındaki bağın sıcaklığını farklı bir başlıkta anlatmıştı. Türkiye ile Japonya'nın benzer doğal afet riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirten Tamura, bu ortak deneyimin halklar arasında güçlü bir dayanışma ve karşılıklı anlayış doğurduğunu söyledi. Afetlere hazırlık, hızlı müdahale ve insan hayatının korunması konularında bilgi ve tecrübe paylaşımının iki ülkenin iş birliğinde önemli bir boyut olduğunu da ekledi. Aynı ziyarette Japonya Başkonsolosluğu'nun belediyeye hibe ettiği arama kurtarma aracının teslim törenine katıldı.