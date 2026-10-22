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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura İstiklal Marşı'nı Ezbere Okudu

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura İstiklal Marşı'nı Ezbere Okudu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 17:33

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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura, Macaristan'ın milli gün resepsiyonunda İstiklal Marşı'nı okuyarak davetlilerin dikkatini çekti. Cumhuriyet'in sorusunu yanıtlayan Tamura, marşı bir yıl içinde öğrendiğini ve bunun kendisi için bir onur olduğunu söyledi. Macaristan her yıl 23 Ekim'de milli gününü kutluyor ve ülkenin diplomatik temsilcilikleri bu tarihe yakın günlerde resepsiyon veriyor. Tamura'nın Türkiye'ye yönelik sıcak sözleri ise ilk değil. Büyükelçi, ekim ayının başında katıldığı TEKNOFEST Güneydoğu'da da Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki ilerlemeyi takdir ettiğini ve Japon halkının Türkiye'yi sevdiğini dile getirmişti.

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Tamura marşı bir yıl içinde öğrendiğini söyledi ve bunu onur olarak gördü

Tamura marşı bir yıl içinde öğrendiğini söyledi ve bunu onur olarak gördü

Cumhuriyet'in aktardığına göre Tamura'ya İstiklal Marşı'nı nasıl öğrendiği soruldu. Büyükelçi, 'Bir yıl içerisinde öğrendim. Bu benim için onur' yanıtını verdi.

Büyükelçinin Türkiye'ye yönelik güzel sözleri bununla da sınırlı değil. Tamura, ekim ayının başında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu gezdi. Anadolu Ajansı'na konuşan büyükelçi, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde attığı adımları çok güzel bulduğunu, bu ölçekte bir etkinliğin kendisini şaşırttığını söyledi. Japon halkının Türkiye'yi sevdiğini özellikle vurgulamak istediğini de ekledi.

Büyükelçi, Giresun'a yaptığı ziyarette de iki ülke arasındaki bağın sıcaklığını farklı bir başlıkta anlatmıştı. Türkiye ile Japonya'nın benzer doğal afet riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirten Tamura, bu ortak deneyimin halklar arasında güçlü bir dayanışma ve karşılıklı anlayış doğurduğunu söyledi. Afetlere hazırlık, hızlı müdahale ve insan hayatının korunması konularında bilgi ve tecrübe paylaşımının iki ülkenin iş birliğinde önemli bir boyut olduğunu da ekledi. Aynı ziyarette Japonya Başkonsolosluğu'nun belediyeye hibe ettiği arama kurtarma aracının teslim törenine katıldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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