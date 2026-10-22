Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura İstiklal Marşı'nı Ezbere Okudu

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura, Macaristan'ın milli gün resepsiyonunda İstiklal Marşı'nı okuyarak davetlilerin dikkatini çekti. Cumhuriyet'in sorusunu yanıtlayan Tamura, marşı bir yıl içinde öğrendiğini ve bunun kendisi için bir onur olduğunu söyledi. Macaristan her yıl 23 Ekim'de milli gününü kutluyor ve ülkenin diplomatik temsilcilikleri bu tarihe yakın günlerde resepsiyon veriyor. Tamura'nın Türkiye'ye yönelik sıcak sözleri ise ilk değil. Büyükelçi, ekim ayının başında katıldığı TEKNOFEST Güneydoğu'da da Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki ilerlemeyi takdir ettiğini ve Japon halkının Türkiye'yi sevdiğini dile getirmişti.
Tamura marşı bir yıl içinde öğrendiğini söyledi ve bunu onur olarak gördü
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