Piyano Konseri İstiklal Marşı ile Başladı, Salondaki Herkes Ayağa Kalktı
Her yıl düzenlenen “Yusufcan Var’ın Öğrencileri Piyano Yolculuğu Konseri”, bu yıl da müzikseverleri bir araya getirdi. Konser, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Salondaki tüm izleyicilerin ayağa kalktığı anlamlı an, geceye damgasını vurdu.
Yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı etkinlikte, farklı yaş gruplarından piyano öğrencileri yıl boyunca aldıkları eğitimi sahneye taşıdı. Piyano öğretmeni Yusufcan Var, öğrencilerini müzik eğitimi ile birlikte sahne deneyimi ve özgüven kazanmaları konusunda destekliyor.
Her yıl İstanbul’un tarihi ve özel mekanlarında gerçekleştirilen konserler, müzikle şehrin kültürel mirasını bir araya getiriyor. Geçmiş yıllarda Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat ve Şerefiye Sarnıcı gibi İstanbul’un önemli mekanlarında düzenlenen konserler, öğrenciler için de unutulmaz bir sahne deneyimi sunuyor.
Her yıl bir köy okuluna müzik sınıfı kazandırılıyor
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