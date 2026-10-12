Yalova'da Japonya ile Kardeşliğin Simgesi Çalındı: 37 Yıllık Barış Çanı 26 Bin TL'ye Hurdacıya Satıldı
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Yalova ile Japonya'nın Tonami kenti arasındaki dostluğun simgesi olan 37 yıllık Japon Barış Çanı, 14 Eylül 2026 gecesi Süleyman Bey Mahallesi'ndeki parktan çalındı. Yakalanan şüphelinin ifadesine göre yaklaşık 87 kiloluk çan, bir hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir hurdacıya 26 bin TL'ye satıldı. Üç kişilik grubun yalnızca bir üyesi yakalandı, diğer iki şüpheli aranıyor.
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Çanın asılı durduğu kırmızı çerçeve parkta boş kaldı.
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Şüpheliler, çanın kulp kısmını demir doğrama makasıyla kesti.
Polis kamera kayıtlarını inceledi, plakasız üç tekerlekli motosiklet şüphelileri ele verdi.
Yakalanan şüpheli, çanın bir hafta sonra 26 bin TL'ye hurdacıya satıldığını söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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