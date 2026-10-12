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Yalova'da Japonya ile Kardeşliğin Simgesi Çalındı: 37 Yıllık Barış Çanı 26 Bin TL'ye Hurdacıya Satıldı

Yalova'da Japonya ile Kardeşliğin Simgesi Çalındı: 37 Yıllık Barış Çanı 26 Bin TL'ye Hurdacıya Satıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.10.2026 - 08:28
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Yalova ile Japonya'nın Tonami kenti arasındaki dostluğun simgesi olan 37 yıllık Japon Barış Çanı, 14 Eylül 2026 gecesi Süleyman Bey Mahallesi'ndeki parktan çalındı. Yakalanan şüphelinin ifadesine göre yaklaşık 87 kiloluk çan, bir hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir hurdacıya 26 bin TL'ye satıldı. Üç kişilik grubun yalnızca bir üyesi yakalandı, diğer iki şüpheli aranıyor.

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Çanın asılı durduğu kırmızı çerçeve parkta boş kaldı.

Çanın asılı durduğu kırmızı çerçeve parkta boş kaldı.

Süleyman Bey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki parkta duran Japon Barış Çanı, 14 Eylül 2026 gecesi yerinden sökülüp götürüldü. Yalova ile Japonya'nın Tonami kenti arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisinin simgesi sayılan çan, 37 yıldır aynı noktada asılıydı.

Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Fotoğraflarda çanın asıldığı kırmızı çerçeve, taş fener ve çevresindeki bitkilerle birlikte yerinde duruyor; ortası bomboş.

Şüpheliler, çanın kulp kısmını demir doğrama makasıyla kesti.

Şüpheliler, çanın kulp kısmını demir doğrama makasıyla kesti.

İddiaya göre şüpheliler gece saatlerinde parka geldi ve demir doğrama makasıyla çanın kulp kısmını kesti. Yaklaşık 87 kilogram ağırlığındaki çanı elektrikli motosikletin kasasına yükleyip bölgeden uzaklaştılar.

Olayın en dikkat çeken ayrıntılarından biri kaçış sırasında yaşandı. Kamera kayıtlarına ilişkin aktarılan bilgilere göre motosikletin şarjı bitince şüpheliler çanı taşıyarak yollarına devam etti.

Polis kamera kayıtlarını inceledi, plakasız üç tekerlekli motosiklet şüphelileri ele verdi.

Polis kamera kayıtlarını inceledi, plakasız üç tekerlekli motosiklet şüphelileri ele verdi.

Polis, parkın çevresindeki kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan incelemelerde üç kişinin plakasız, gri renkli, üç tekerlekli bir elektrikli motosikletle olay yerine geldiği belirlendi.

Görüntülerde şüphelilerin hırsızlık öncesindeki ve sonrasındaki hareketleri de takip edildi. Bu çalışmanın ardından üç şüpheliden biri yakalandı; olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer iki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yakalanan şüpheli, çanın bir hafta sonra 26 bin TL'ye hurdacıya satıldığını söyledi.

Yakalanan şüpheli, çanın bir hafta sonra 26 bin TL'ye hurdacıya satıldığını söyledi.

Yakalanan şüphelinin anlatımına göre çan, hırsızlıktan yaklaşık bir hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir hurdacıya 26 bin TL karşılığında satıldı. Şüpheli, satıştan kendisine 4 bin 500 TL pay verileceğinin söylendiğini öne sürdü.

Çanın manevi değerini bilmediğini iddia eden şüpheli, diğer şüphelilerden birinin kendisini 'Ekmek paramızı çıkaracağız' diyerek çağırdığını ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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