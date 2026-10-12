Yalova'da Japonya ile Kardeşliğin Simgesi Çalındı: 37 Yıllık Barış Çanı 26 Bin TL'ye Hurdacıya Satıldı

Yakalanan şüphelinin anlatımına göre çan, hırsızlıktan yaklaşık bir hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir hurdacıya 26 bin TL karşılığında satıldı. Şüpheli, satıştan kendisine 4 bin 500 TL pay verileceğinin söylendiğini öne sürdü.

Çanın manevi değerini bilmediğini iddia eden şüpheli, diğer şüphelilerden birinin kendisini 'Ekmek paramızı çıkaracağız' diyerek çağırdığını ifade etti.