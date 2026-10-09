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İtalya'da Antinori Şaraphanesine Soygun: 5 Milyon Euroluk 30 Bin Şişe Şarap Çalındı

İtalya'da Antinori Şaraphanesine Soygun: 5 Milyon Euroluk 30 Bin Şişe Şarap Çalındı

İtalya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 17:42
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Toskana'daki köklü bir şaraphane, İtalya'daki en büyük şarap soygunu olduğu düşünülen olayla sarsıldı. Şirket çalışanları olanları ancak haftanın ilk günü işe geldiklerinde fark etti. Üst yönetici ise daha önce bu ölçekte ve değerde bir hırsızlığın yaşanmadığını söyledi.

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Çalınanlar 2023 üretimi şaraplar.

Çalınanlar 2023 üretimi şaraplar.

Çalınan şişeler arasında Solaia, Guado al Tasso ve Tignanello markalı şaraplar var. Şişelerin tamamı şirketin 2023 üretimi ve tanesi 120 ile 400 euro arasında değişiyor. Bunların 3 binini, bir kısmı büyük boy şişelerde olmak üzere Barolo Ginestra oluşturuyor. Tignanello ise Toskana'da beyaz üzüm kullanılmadan üretilen ilk kırmızı şaraplardan biri olarak biliniyor.

Alarm ve kameralar devre dışı bırakıldı.

Alarm ve kameralar devre dışı bırakıldı.

1385'te kurulan aile şirketinin Cortona kasabasındaki şaraphanesine giren en az yedi maskeli kişi, önce alarm sistemini ve güvenlik kameralarını devre dışı bıraktı. Ardından şirkete ait forkliftlerle şarapları iki büyük kamyona yükleyip bölgeden ayrıldı. Çalışanlar soygunu pazartesi sabahı işe geldiklerinde fark etti. Şirket, hırsızların yurt dışındaki alıcılara gidecek büyük bir sevkiyat için hazırlanan depoyu seçtiğini bildirdi.

İşletme daha önce bu boyutta soygun görmedi.

İşletme daha önce bu boyutta soygun görmedi.

Marchesi Antinori Üst Yöneticisi Renzo Cotarella, Corriere della Sera'ya yaptığı açıklamada soyguncuların çok iyi hazırlandığını söyledi. İki kamyon dolusu ürünün fark edilmeden ortadan kaybolamayacağını belirten Cotarella, Toskana yollarındaki güvenlik kameralarının soruşturmaya yardımcı olabileceğini ve şarapların en azından bir kısmının bulunabileceğini umduğunu dile getirdi. Şirketin sigorta poliçesi bu büyüklükteki bir şarap hırsızlığını kapsamıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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