İtalya'da Antinori Şaraphanesine Soygun: 5 Milyon Euroluk 30 Bin Şişe Şarap Çalındı
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Toskana'daki köklü bir şaraphane, İtalya'daki en büyük şarap soygunu olduğu düşünülen olayla sarsıldı. Şirket çalışanları olanları ancak haftanın ilk günü işe geldiklerinde fark etti. Üst yönetici ise daha önce bu ölçekte ve değerde bir hırsızlığın yaşanmadığını söyledi.
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Çalınanlar 2023 üretimi şaraplar.
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Alarm ve kameralar devre dışı bırakıldı.
İşletme daha önce bu boyutta soygun görmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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