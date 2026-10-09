İtalya'da Antinori Şaraphanesine Soygun: 5 Milyon Euroluk 30 Bin Şişe Şarap Çalındı

Çalınan şişeler arasında Solaia, Guado al Tasso ve Tignanello markalı şaraplar var. Şişelerin tamamı şirketin 2023 üretimi ve tanesi 120 ile 400 euro arasında değişiyor. Bunların 3 binini, bir kısmı büyük boy şişelerde olmak üzere Barolo Ginestra oluşturuyor. Tignanello ise Toskana'da beyaz üzüm kullanılmadan üretilen ilk kırmızı şaraplardan biri olarak biliniyor.