Çekimlerde Kameraya Çarpıp Devirmişti: Batman'in Motosikleti Batpod Açık Artırmada, Tahmini Fiyatı Belli Oldu!
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Christopher Nolan'ın Oscar ödüllü filmi Kara Şövalye'de (The Dark Knight) Batman'i Gotham sokaklarında taşıyan efsane motosiklet Batpod, koleksiyoncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film hatıraları açık artırmalarıyla tanınan İngiliz şirket Propstore, Batman motorunu aralık ayındaki Londra satışının yıldız parçalarından biri olarak duyurdu. Şirketin kurucusu ve CEO'su Stephen Lane, motor için beklenen rakamı paylaşırken çekimlerde yaşanan kazaları da anlattı.
Kaynak: CNN
Batpod, Christopher Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesi için tasarladığı ve gerçekten sürülebilen bir Batman motoruydu.
Propstore, Kara Şövalye'nin Batpod'u için 450 bin ile 900 bin sterlin arasında bir fiyat bekliyor.
Çekimlerde kameraya çarpan Batpod, 4 Aralık'ta Londra'da başlayacak açık artırmada alıcısını bekleyecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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