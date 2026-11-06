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Çekimlerde Kameraya Çarpıp Devirmişti: Batman'in Motosikleti Batpod Açık Artırmada, Tahmini Fiyatı Belli Oldu!

Çekimlerde Kameraya Çarpıp Devirmişti: Batman'in Motosikleti Batpod Açık Artırmada, Tahmini Fiyatı Belli Oldu!

Batman
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 19:01 Son Güncelleme: 06.11.2026 - 19:03
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Christopher Nolan'ın Oscar ödüllü filmi Kara Şövalye'de (The Dark Knight) Batman'i Gotham sokaklarında taşıyan efsane motosiklet Batpod, koleksiyoncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film hatıraları açık artırmalarıyla tanınan İngiliz şirket Propstore, Batman motorunu aralık ayındaki Londra satışının yıldız parçalarından biri olarak duyurdu. Şirketin kurucusu ve CEO'su Stephen Lane, motor için beklenen rakamı paylaşırken çekimlerde yaşanan kazaları da anlattı.

Kaynak: CNN

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Batpod, Christopher Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesi için tasarladığı ve gerçekten sürülebilen bir Batman motoruydu.

Batpod, Christopher Nolan'ın Kara Şövalye üçlemesi için tasarladığı ve gerçekten sürülebilen bir Batman motoruydu.

Christian Bale'in başrolde olduğu üçlemenin ikinci filmi Kara Şövalye, 2008'de vizyona girdiğinde Heath Ledger'ın unutulmaz Joker'iyle sinema tarihine geçmiş ve Ledger'a ölümünden sonra En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandırmıştı. Filmin akıllardan çıkmayan sahnelerinden biri de Batmobil'in parçalanmasının ardından enkazın içinden çıkan Batpod'la yapılan nefes kesen kovalamacaydı.

Batman motorunun adı olan Batpod'u Nolan, yapım tasarımcısı Nathan Crowley ile birlikte tasarlamış, Başlangıç (Inception) ile Oscar kazanan özel efekt ustası Chris Corbould da bu çizimleri gerçekten sürülebilen bir araca dönüştürmüştü. 750 cc Honda motoruna ve 31 inçlik (yaklaşık 79 santimetre) dev lastiklere sahip olan Batpod, 2012'de üçlemenin finali Kara Şövalye Yükseliyor'da da Bale'in altındaydı.

Propstore, Kara Şövalye'nin Batpod'u için 450 bin ile 900 bin sterlin arasında bir fiyat bekliyor.

Propstore, Kara Şövalye'nin Batpod'u için 450 bin ile 900 bin sterlin arasında bir fiyat bekliyor.

Üçlemenin bugün hâlâ bu kadar sevilmesi, setten çıkan her parçayı koleksiyoncular için paha biçilmez hale getiriyor ve Batpod da bu listenin en tepesinde yer alıyor. Propstore'un açıkladığı tahmine göre motorun satış fiyatı 450 bin ile 900 bin sterlin arasında olacak; üst sınır güncel kurla yaklaşık 60 milyon TL'ye karşılık geliyor.

Lane'in CNN'e verdiği bilgiye göre çekimler için toplam altı Batpod üretildi ve satışa çıkan motor, Warner Bros. Stüdyoları tarafından resmi olarak elden çıkarılan tek örnek. Lane motoru 'tüm zamanların en etkileyici görünen ve en akılda kalan film araçlarından biri' olarak tanımlarken, bu tür araçlara gösterilen ilgiyi eşsiz olmalarına ve göz alıcı tasarımlarına bağlıyor.

Beklentiyi yükselten bir başka etken de 2016'daki satış oldu; o yıl Kara Şövalye Yükseliyor'da kullanılan bir başka Batpod, yine Propstore'un Londra'daki açık artırmasında alıcı primiyle birlikte 312 bin sterline satılmış ve kendisi için yapılan tahmini yaklaşık dört kat aşmıştı.

Çekimlerde kameraya çarpan Batpod, 4 Aralık'ta Londra'da başlayacak açık artırmada alıcısını bekleyecek.

Çekimlerde kameraya çarpan Batpod, 4 Aralık'ta Londra'da başlayacak açık artırmada alıcısını bekleyecek.

2016'daki rekoru geride bırakması beklenen motorun set macerası da en az fiyatı kadar konuşuluyor. Lane'in anlattığına göre çekimler sırasında Batpod'la birkaç kaza yaşandı ve bunlardan biri kameraya da yansıdı; Lane, motorun kontrolden çıkıp kamerayı devirdiği o anı hatırlatırken böyle bir aracı sette çalışır halde tutmanın oldukça zorlu olduğunu söylüyor.

Motor için çevrim içi teklifler 5 Kasım'da açıldı. Propstore'un Kış Eğlence Hatıraları Canlı Açık Artırması 4-6 Aralık tarihleri arasında yapılacak ve ilk gün salondaki teklifler Londra'daki BAFTA merkezinde alınacak; seçili parçalar ise 19-22 Kasım'da Londra'daki Cumberland Hotel'de meraklılarla buluşacak.

Katalogda Batpod'un yanında Christian Bale'in Batman Başlıyor'da giydiği Batman kostümü, Indiana Jones filmlerinde Harrison Ford'un dublörlüğünü yapan Vic Armstrong'un şapkası ile gömleği ve Kit Harington'ın Game of Thrones'ta Jon Snow olarak kullandığı Longclaw kılıcı da yer alıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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