Çekimlerde Kameraya Çarpıp Devirmişti: Batman'in Motosikleti Batpod Açık Artırmada, Tahmini Fiyatı Belli Oldu!

Üçlemenin bugün hâlâ bu kadar sevilmesi, setten çıkan her parçayı koleksiyoncular için paha biçilmez hale getiriyor ve Batpod da bu listenin en tepesinde yer alıyor. Propstore'un açıkladığı tahmine göre motorun satış fiyatı 450 bin ile 900 bin sterlin arasında olacak; üst sınır güncel kurla yaklaşık 60 milyon TL'ye karşılık geliyor.

Lane'in CNN'e verdiği bilgiye göre çekimler için toplam altı Batpod üretildi ve satışa çıkan motor, Warner Bros. Stüdyoları tarafından resmi olarak elden çıkarılan tek örnek. Lane motoru 'tüm zamanların en etkileyici görünen ve en akılda kalan film araçlarından biri' olarak tanımlarken, bu tür araçlara gösterilen ilgiyi eşsiz olmalarına ve göz alıcı tasarımlarına bağlıyor.

Beklentiyi yükselten bir başka etken de 2016'daki satış oldu; o yıl Kara Şövalye Yükseliyor'da kullanılan bir başka Batpod, yine Propstore'un Londra'daki açık artırmasında alıcı primiyle birlikte 312 bin sterline satılmış ve kendisi için yapılan tahmini yaklaşık dört kat aşmıştı.