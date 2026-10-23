Yıllarca Harry Potter'ı Oynamıştı: Daniel Radcliffe Küçük Oğlundan Sakladığı Gerçeğin Nedenini Açıkladı!
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Harry Potter serisiyle bir kuşağın çocukluğuna damga vuran Daniel Radcliffe, babalıkla ilgili samimi sözleriyle yeniden sosyal medyanın gündeminde. Ünlü oyuncunun The New York Times'a verdiği röportajda küçük oğlu hakkında anlattıkları, HBO Max'in yeni Harry Potter dizisinin yayın tarihi yaklaşırken bir kez daha elden ele dolaşmaya başladı. Radcliffe, oğlundan bilerek sakladığı gerçeği ve bunun ardındaki nedeni kendi sözleriyle anlattı.
Kaynak: People
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Daniel Radcliffe, 11 yaşında başladığı Harry Potter serisiyle on yıl boyunca dünyanın en ünlü çocuk yıldızıydı.
Daniel Radcliffe'in oğlu, mutfak masasındaki Harry Potter DVD'sinin kapağında babasını tanımadı.
Daniel Radcliffe, oğlunun HBO Max'teki Harry Potter dizisini izleyebilecek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.
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