Yıllarca Harry Potter'ı Oynamıştı: Daniel Radcliffe Küçük Oğlundan Sakladığı Gerçeğin Nedenini Açıkladı!

Radcliffe, Kill Your Darlings filminin setinde tanıştığı Erin Darke ile 2023'ün baharında bir oğul sahibi oldu, ancak çift oğlunun adını bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadı. Oyuncunun The New York Times'a anlattığına göre küçük çocuk, babasının dünyanın en ünlü büyücüsünü canlandırdığından hâlâ habersiz.

Radcliffe'e imzalaması için getirilen bir Harry Potter DVD'si birkaç gün mutfak masasında kalınca oyuncu, oğluna kapaktaki çocuğu gösterip 'Bu kim?' diye sormuş ve oğlunun onu tanımamasını 'harika' diye anlatmış. Radcliffe kararını da açık yüreklilikle şöyle özetledi: 'Sadece onun babası olabildiğim ve beni başka bir şey olarak tanımadığı sürece, bunu olabildiğince uzun süre koruyacağım.'

Yıldız oyuncu ileride oğlu Harry Potter'a merak salarsa kitapları birlikte okumaya hazır olduğunu söylese de filmler konusunda başka bir planı var.