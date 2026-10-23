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Yıllarca Harry Potter'ı Oynamıştı: Daniel Radcliffe Küçük Oğlundan Sakladığı Gerçeğin Nedenini Açıkladı!

Yıllarca Harry Potter'ı Oynamıştı: Daniel Radcliffe Küçük Oğlundan Sakladığı Gerçeğin Nedenini Açıkladı!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
23.10.2026 - 14:06 Son Güncelleme: 23.10.2026 - 14:09
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Harry Potter serisiyle bir kuşağın çocukluğuna damga vuran Daniel Radcliffe, babalıkla ilgili samimi sözleriyle yeniden sosyal medyanın gündeminde. Ünlü oyuncunun The New York Times'a verdiği röportajda küçük oğlu hakkında anlattıkları, HBO Max'in yeni Harry Potter dizisinin yayın tarihi yaklaşırken bir kez daha elden ele dolaşmaya başladı. Radcliffe, oğlundan bilerek sakladığı gerçeği ve bunun ardındaki nedeni kendi sözleriyle anlattı.

Kaynak: People

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Daniel Radcliffe, 11 yaşında başladığı Harry Potter serisiyle on yıl boyunca dünyanın en ünlü çocuk yıldızıydı.

Daniel Radcliffe, 11 yaşında başladığı Harry Potter serisiyle on yıl boyunca dünyanın en ünlü çocuk yıldızıydı.

Daniel Radcliffe'in hikâyesi, 2001'de vizyona giren Harry Potter ve Felsefe Taşı ile başladı ve 2011'deki Ölüm Yadigârları: Bölüm 2'ye kadar sekiz filmde kesintisiz devam etti. Henüz 11 yaşındayken üstlendiği rolle tüm dünyada tanınan oyuncu, büyüme çağını kameraların ve milyonlarca hayranın gözü önünde geçirdi.

Seri bittikten sonra kendini sahneye ve sıra dışı projelere adayan Radcliffe, 2024'te Merrily We Roll Along ile ilk Tony Ödülü'nü kazandı, bu yılın başında da Broadway'de Every Brilliant Thing oyunuyla sahneye çıktı. Çocukluğunu bu kadar göz önünde geçiren Radcliffe, kendi oğlunun ise aynı ilgiden uzak, sıradan bir çocuk gibi büyümesini istiyor.

Daniel Radcliffe'in oğlu, mutfak masasındaki Harry Potter DVD'sinin kapağında babasını tanımadı.

Daniel Radcliffe'in oğlu, mutfak masasındaki Harry Potter DVD'sinin kapağında babasını tanımadı.

Radcliffe, Kill Your Darlings filminin setinde tanıştığı Erin Darke ile 2023'ün baharında bir oğul sahibi oldu, ancak çift oğlunun adını bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadı. Oyuncunun The New York Times'a anlattığına göre küçük çocuk, babasının dünyanın en ünlü büyücüsünü canlandırdığından hâlâ habersiz.

Radcliffe'e imzalaması için getirilen bir Harry Potter DVD'si birkaç gün mutfak masasında kalınca oyuncu, oğluna kapaktaki çocuğu gösterip 'Bu kim?' diye sormuş ve oğlunun onu tanımamasını 'harika' diye anlatmış. Radcliffe kararını da açık yüreklilikle şöyle özetledi: 'Sadece onun babası olabildiğim ve beni başka bir şey olarak tanımadığı sürece, bunu olabildiğince uzun süre koruyacağım.'

Yıldız oyuncu ileride oğlu Harry Potter'a merak salarsa kitapları birlikte okumaya hazır olduğunu söylese de filmler konusunda başka bir planı var.

Daniel Radcliffe, oğlunun HBO Max'teki Harry Potter dizisini izleyebilecek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Daniel Radcliffe, oğlunun HBO Max'teki Harry Potter dizisini izleyebilecek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Radcliffe bu planını 2 Mart'ta konuk olduğu The Late Show with Stephen Colbert'te anlattı. Oğlu büyüyüp Harry Potter'a ilgi duyarsa kendisinin oynamadığı bir versiyonu izleyebilecek olmasına çok sevindiğini söyleyen oyuncu, 'Babanla birlikte izlemek pek havalı olmazdı, insanı biraz hikâyeden koparırdı' diye de ekledi. Radcliffe, rolü devralan Dominic McLaughlin'e de bir mektup yazarak destek olmuştu ve genç oyuncu ona kendi notuyla karşılık vermişti.

Arabella Stanton ve Alastair Stout'un Hermione ile Ron'a hayat verdiği dizi, 25 Aralık 2026'da HBO Max'te yayınlanmaya başlayacak. İkinci sezon onayını da şimdiden alan yapımın yeni sezonunda Sırlar Odası uyarlanacak.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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