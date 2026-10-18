Harry Potter’ın Hikâyesini Baştan Yazdılar: Yapay Zekâyla Hazırlanan Malfoid Videoları Her Yerde!

Harry Potter evreninde karakterlerin kaderi değişseydi nasıl bir hikâyeyle karşılaşırdık? Sosyal medyada hızla yayılan Malfoid videoları tam da bu soruya cevap veriyor. Serinin unutulmaz karakterlerinden Draco Malfoy bu kez kadın olarak yeniden hayal ediliyor. Üstelik Harry Potter ile arasındaki ezeli rekabet, bazı videolarda romantik bir hikâyeye dönüşüyor. Yapay zekâ yardımıyla hazırlanan anime tarzındaki sahneler izleyenlere Hogwarts'ın bambaşka bir versiyonunu sunuyor. X, TikTok ve Instagram'da paylaşılan görüntüler Harry Potter hayranlarının ilgisini çekmiş durumda. Peki Malfoid kim ve bu alternatif Harry Potter hikâyesi nasıl ortaya çıktı? Gelin detaylara geçelim…