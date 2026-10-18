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Harry Potter’ın Hikâyesini Baştan Yazdılar: Yapay Zekâyla Hazırlanan Malfoid Videoları Her Yerde!

Harry Potter’ın Hikâyesini Baştan Yazdılar: Yapay Zekâyla Hazırlanan Malfoid Videoları Her Yerde!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 13:45
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Harry Potter evreninde karakterlerin kaderi değişseydi nasıl bir hikâyeyle karşılaşırdık? Sosyal medyada hızla yayılan Malfoid videoları tam da bu soruya cevap veriyor. Serinin unutulmaz karakterlerinden Draco Malfoy bu kez kadın olarak yeniden hayal ediliyor. Üstelik Harry Potter ile arasındaki ezeli rekabet, bazı videolarda romantik bir hikâyeye dönüşüyor. Yapay zekâ yardımıyla hazırlanan anime tarzındaki sahneler izleyenlere Hogwarts'ın bambaşka bir versiyonunu sunuyor. X, TikTok ve Instagram'da paylaşılan görüntüler Harry Potter hayranlarının ilgisini çekmiş durumda. Peki Malfoid kim ve bu alternatif Harry Potter hikâyesi nasıl ortaya çıktı? Gelin detaylara geçelim…

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Harry Potter Evreninde Her Şey Değişti: Draco Malfoy Artık Bir Kadın!

Harry Potter Evreninde Her Şey Değişti: Draco Malfoy Artık Bir Kadın!

Harry Potter serisini izleyen herkes Draco Malfoy ile Harry arasındaki bitmek bilmeyen rekabeti hatırlar. İkilinin Hogwarts koridorlarında karşı karşıya geldiği sahneler serinin en unutulmaz anları arasında.

Ancak hayranlar bu kez Draco Malfoy'u kadın olarak yeniden tasarladı. Malfoid adı verilen karakter, Draco'nun sarı saçlarını, Slytherin kimliğini ve kibirli tavırlarını koruyor.

İşin eğlenceli tarafı ise Harry ile Malfoid arasındaki ilişkinin tamamen farklı bir şekilde ele alınması. Bazı hikâyelerde ikili arasındaki rekabet sürerken bazılarında bu çekişme yerini romantik yakınlaşmalara bırakıyor.

Yapay Zekâyla Hazırlanan Malfoid Videoları Her Yerde!

Yapay Zekâyla Hazırlanan Malfoid Videoları Her Yerde!

Malfoid akımının temelleri aslında yapay zekâ videolarından önce atıldı. Hayranlar yıllardır Draco Malfoy'un kadın versiyonunu çiziyordu. Eylül 2026'da X'te paylaşılan yeni çizimler ise karakterin çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Kısa sürede farklı sanatçılar kendi Malfoid tasarımlarını hazırlamaya başladı. Ardından yapay zekâ araçları devreye girdi ve çizimler hareketli sahnelere dönüştü.

Anime tarzında hazırlanan videolarda Harry ile Malfoid'in Hogwarts'taki karşılaşmaları, birbirlerine söyledikleri sözler ve romantik anları yeniden kurgulanıyor. Hatta bazı içerik üreticileri tek bir sahneyle yetinmeyip hikâyelerini birkaç bölümlük serilere dönüştürüyor. Böylece Harry Potter filmlerinden aşina olduğumuz karakterler hayranların yazdığı yeni maceralarda buluşuyor.

Malfoid Akımı Harry Potter'ın Alternatif Hikâyesini Yarattı

Malfoid Akımı Harry Potter'ın Alternatif Hikâyesini Yarattı

Malfoid karakterinin Harry Potter kitaplarında veya filmlerinde bulunmadığını belirtelim. Bu karakter tamamen hayranların hayal gücüyle ortaya çıktı ve resmi Harry Potter hikâyesinin bir parçası değil.

Üstelik internette gördüğümüz Malfoid videoları tek bir yapımın bölümleri de değil. Farklı içerik üreticileri kendi hikâyelerini anlatıyor. Kimileri Harry ile Malfoid arasında romantik bir ilişki kurgularken kimileri serinin unutulmaz karşılaşmalarını değiştiriyor. Yapay zekâ desteğiyle hazırlanan videoların yanı sıra elle çizilmiş animasyonlar ve hayran çizimleri de bu akımın parçası.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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