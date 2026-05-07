Yeni Harry Potter Dizisinde İkinci Sezon Hazırlığı Başladı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.05.2026 - 20:44

Harry Potter dizisiyle ilgili yeni gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. HBO’nun hazırladığı proje daha yayınlanmadan yeni sezon onayı aldı. Dizinin çekim takvimi de netleşmeye başladı. Yapım ekibi yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. İlk sezonun yıl sonunda izleyiciyle buluşması planlanıyor. Yeni açıklamalar dizinin uzun soluklu bir proje olacağını gösterdi. Harry Potter evreni yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

HBO’nun hazırladığı yeni Harry Potter dizisi için ikinci sezon kararı verildi.

İlk sezon henüz yayınlanmadan alınan bu karar dikkat çekti. Projenin J.K. Rowling’in yedi kitabını kapsayan uzun bir planla hazırlandığı biliniyor. Dizi için toplam yedi sezon düşünülüyor. Her sezonun bir kitaba odaklanması planlanıyor. İkinci sezonun temelinde Harry Potter ve Sırlar Odası kitabı yer alacak. Yeni sezon çekimlerinin sonbahar aylarında başlaması hedefleniyor. İlk sezonun ise yıl sonunda yayınlanması planlanıyor.

Türkiye’de dizinin HBO Max ve TV+ üzerinden izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

İlk sezon Harry Potter ve Felsefe Taşı hikayesini anlatacak. Hikaye Harry’nin 11 yaşında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na kabul edilmesiyle başlayacak. Dizide Harry Potter karakterini Dominic McLaughlin canlandırıyor. Yapımın yaratıcı ekibinde Francesca Gardiner yer alıyor. Jon Brown’ın da ikinci sezonda ortak dizi sorumlusu olarak görev yapacağı açıklandı. Francesca Gardiner yoğun çekim takvimi nedeniyle bu kararın önemli olduğunu söyledi. Jon Brown ise projede yer almaktan mutlu olduğunu belirtti. Harry Potter dizisinin çekim süreci önümüzdeki aylarda hız kazanacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
