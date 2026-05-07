Yeni Harry Potter Dizisinde İkinci Sezon Hazırlığı Başladı

İlk sezon henüz yayınlanmadan alınan bu karar dikkat çekti. Projenin J.K. Rowling’in yedi kitabını kapsayan uzun bir planla hazırlandığı biliniyor. Dizi için toplam yedi sezon düşünülüyor. Her sezonun bir kitaba odaklanması planlanıyor. İkinci sezonun temelinde Harry Potter ve Sırlar Odası kitabı yer alacak. Yeni sezon çekimlerinin sonbahar aylarında başlaması hedefleniyor. İlk sezonun ise yıl sonunda yayınlanması planlanıyor.