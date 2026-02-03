Manifestlediği Rolü Aldı: Harry Potter Dizisinin Yeni Hagrid’i İtiraf Etti

Ünlü oyuncu, 2022 yılında hayatını kaybetmiş ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğmuştu. Nick Frost da röportajlarında Coltrane’e büyük bir saygı duyduğunu dile getirdi. Ancak yeni dizide onun performansını kopyalamak yerine karakterin özünü korumayı hedeflediğini açıkladı.

HBO Max tarafından onaylanan dizi projesinin 2027 yılında başlaması ve yaklaşık 10 yıl sürmesi hedefleniyor. Her sezonun, J.K. Rowling’in yedi kitabından birine odaklanması bekleniyor. Dizide Harry Potter rolünü Dominic McLaughlin, Hermione Granger’ı Arabella Stanton, Ron Weasley’i ise Alastair Stout canlandırıyor. Bu karakterler daha önce Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint tarafından beyazperdede hayat bulmuştu. Kadroda ayrıca John Lithgow, Paapa Essiedu ve Janet McTeer gibi deneyimli isimler de yer alıyor.