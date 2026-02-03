onedio
Manifestlediği Rolü Aldı: Harry Potter Dizisinin Yeni Hagrid’i İtiraf Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
03.02.2026 - 09:56

Yeni Harry Potter dizisiyle ilgili detaylar netleşmeye devam ederken, oyuncu kadrosundan gelen bir açıklama gündeme damga vurdu. Dizide Rubeus Hagrid karakterine hayat verecek olan Nick Frost, bu role giden yolun nasıl olduğunu anlattı. Ünlü oyuncu, rolü istemekle kalmadığını, adeta hayatının merkezine koyduğunu söyledi. Rol için yaptığı kişisel manifest, sosyal medyada da geniş yankı buldu. 

Kaynak: Independent

Guardian’a konuşan Nick Frost, Hagrid rolü için uzun süreli bir hazırlık sürecinden geçtiğini anlattı.

Oyuncu, Harry Potter filmlerinin tamamını defalarca izlediğini ve özellikle Noel dönemlerinde bunu bir gelenek haline getirdiklerini söyledi. Frost, her yıl ailesiyle birlikte aralık ayının son günlerinde seriyi baştan sona tamamladıklarını ifade etti. Bu sürecin ardından partnerinin ona “manifestleme” fikrini önerdiğini belirtti. Bunun üzerine Frost, bir kağıda tam 7 bin kez “Hagrid” kelimesini yazdığını açıkladı. Oyuncu, bu süreci bir şaka gibi başlattığını ama zamanla ciddi bir motivasyona dönüştüğünü söyledi.

Daha önce Robbie Coltrane tarafından canlandırılan Hagrid, serinin en sevilen karakterlerinden biri olmuştu.

Ünlü oyuncu, 2022 yılında hayatını kaybetmiş ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğmuştu. Nick Frost da röportajlarında Coltrane’e büyük bir saygı duyduğunu dile getirdi. Ancak yeni dizide onun performansını kopyalamak yerine karakterin özünü korumayı hedeflediğini açıkladı.

HBO Max tarafından onaylanan dizi projesinin 2027 yılında başlaması ve yaklaşık 10 yıl sürmesi hedefleniyor. Her sezonun, J.K. Rowling’in yedi kitabından birine odaklanması bekleniyor. Dizide Harry Potter rolünü Dominic McLaughlin, Hermione Granger’ı Arabella Stanton, Ron Weasley’i ise Alastair Stout canlandırıyor. Bu karakterler daha önce Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint tarafından beyazperdede hayat bulmuştu. Kadroda ayrıca John Lithgow, Paapa Essiedu ve Janet McTeer gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

