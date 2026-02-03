Manifestlediği Rolü Aldı: Harry Potter Dizisinin Yeni Hagrid’i İtiraf Etti
Yeni Harry Potter dizisiyle ilgili detaylar netleşmeye devam ederken, oyuncu kadrosundan gelen bir açıklama gündeme damga vurdu. Dizide Rubeus Hagrid karakterine hayat verecek olan Nick Frost, bu role giden yolun nasıl olduğunu anlattı. Ünlü oyuncu, rolü istemekle kalmadığını, adeta hayatının merkezine koyduğunu söyledi. Rol için yaptığı kişisel manifest, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Guardian’a konuşan Nick Frost, Hagrid rolü için uzun süreli bir hazırlık sürecinden geçtiğini anlattı.
Daha önce Robbie Coltrane tarafından canlandırılan Hagrid, serinin en sevilen karakterlerinden biri olmuştu.
