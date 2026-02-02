Sydney Sweeney Yeni Filmle Gişede Zirveye Yerleşti
Hollywood’un genç yıldızlarından Sydney Sweeney, son filmiyle kariyerinin en büyük gişe başarısını elde etti. Başrolünü üstlendiği gerilim filmi The Housemaid, dünya çapında beklenenden daha iyi gelir topladı. Film, pahalı prodüksiyonlu birçok yapımı geride bırakarak yıldız oyuncunun rekorunu güncelledi.
Kaynak: Independent
Sydney Sweeney’nin başrolünde yer aldığı yeni gerilim filmi The Housemaid, ticari anlamda büyük bir başarı sağladı.
Sweeney burada Millie adında geçmişi karanlık bir karakteri canlandırıyor.
