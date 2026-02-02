onedio
Sydney Sweeney Yeni Filmle Gişede Zirveye Yerleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
02.02.2026 - 19:23

Hollywood’un genç yıldızlarından Sydney Sweeney, son filmiyle kariyerinin en büyük gişe başarısını elde etti. Başrolünü üstlendiği gerilim filmi The Housemaid, dünya çapında beklenenden daha iyi gelir topladı. Film, pahalı prodüksiyonlu birçok yapımı geride bırakarak yıldız oyuncunun rekorunu güncelledi. 

Kaynak: Independent

Sydney Sweeney’nin başrolünde yer aldığı yeni gerilim filmi The Housemaid, ticari anlamda büyük bir başarı sağladı.

Film, dünya genelinde 300 milyon doları aşan hasılatıyla Sweeney’nin bugüne kadar yer aldığı en yüksek gişe gelirine ulaşan yapımı oldu.  Bu rakam, onun önceki film başarısı Anyone But You’nun sınırlarını da zorladı ve yeni bir kariyer rekoru getirdi.  The Housemaid, Freida McFadden’ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanmış gerilim türünde bir iş.

Sweeney burada Millie adında geçmişi karanlık bir karakteri canlandırıyor.

Filmde ayrıca Amanda Seyfried ve Brandon Sklenar gibi isimler de yer alıyor.  Yapım, hem eleştirmenlerden hem de sinema izleyicilerinden olumlu yorumlar aldı.  Gişe başarısı da ticari anlamda olumlu geri dönüşünü kanıtladı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
