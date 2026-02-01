onedio
Biraz Ağlamaklı Olacağız: Son Yıllara Damga Vuran 15 Dram Filmi

Esra Demirci
01.02.2026 - 08:01

Son yıllarda dram sineması; kayıp, yas, aidiyet, yalnızlık ve insan ilişkilerinin kırılgan doğasını daha sade ama daha derin bir dille anlatmaya yöneldi. Büyük anlatılardan çok iç dünyalara odaklanan bu filmler, izleyiciyi yüksek sesle etkilemektense sessizce sarsmayı tercih ediyor. Aşağıda yer alan 15 dram filmi, bu tarz filmleri seviyorsanız tam size göre!

1. Nomadland (2020)

1. Nomadland (2020)

Fern, yaşadığı kasabanın ekonomik olarak çökmesiyle evini ve işini kaybeder. Karavanıyla Amerika’yı dolaşarak geçici işlerde çalışır ve modern göçebelerle tanışır. Yolculuğu boyunca hem geçmişiyle hem de yalnızlığıyla yüzleşir. Film, Fern’in sürekli hareket hâlindeki yaşamını takip eder.

2. The Father (2020)

2. The Father (2020)

Anthony, yaşlılıkla birlikte hafıza kaybı yaşamaya başlar ve çevresindeki insanları tanımakta zorlanır. Kızı Anne, babasına bakacak bir çözüm ararken ilişkileri giderek karmaşıklaşır. Zaman, mekân ve kişiler Anthony’nin algısında sürekli değişir. Olaylar, Anthony’nin bakış açısından aktarılır.

3. Pieces of a Woman (2020)

3. Pieces of a Woman (2020)

Martha ve Sean, evde gerçekleşen doğum sırasında bebeklerini kaybeder. Martha bu kaybı içine kapanarak yaşarken, Sean ve ailesiyle ilişkiler gerilir. Çiftin yas süreci farklı yönlere savrulur. Film, bu kaybın aile içindeki etkilerini izler.

4. Drive My Car (2021)

4. Drive My Car (2021)

Tiyatro yönetmeni Yusuke, eşinin ölümünden sonra Japonya’da bir oyun sahnelemek üzere bir davet alır. Kendisine şoförlük yapan Misaki ile birlikte uzun yolculuklar yapar. İki karakter de geçmişlerindeki kayıplarla yüzleşmeye başlar. Aralarındaki ilişki zamanla derinleşir.

5. CODA (2021)

5. CODA (2021)

Ruby, sağır anne ve babasıyla birlikte balıkçılıkla geçinen bir ailenin duyabilen tek ferdidir. Okulda şarkı söyleme yeteneğini keşfeder ve müzik eğitimi almak ister. Ailesinin ona olan bağımlılığı ile kendi hayalleri arasında kalır. Karar vermesi gereken bir noktaya gelir.

6. Spencer (2021)

6. Spencer (2021)

Prenses Diana, kraliyet ailesiyle geçirdiği Noel tatili sırasında yoğun baskı altındadır. Evliliği ve saray hayatı onu psikolojik olarak zorlamaktadır. Diana, kimliğini ve özgürlüğünü sorgulamaya başlar. Film, bu birkaç günlük süreçte yaşadıklarına odaklanır.

7. Aftersun (2022)

7. Aftersun (2022)

Sophie, çocukken babası Calum ile çıktığı tatili yıllar sonra hatırlar. Tatil sırasında Calum’un ruh hâli ve davranışları giderek daha belirginleşir. Sophie, o dönemde fark edemediklerini yetişkinliğinde anlamlandırmaya çalışır. Film, geçmiş ve şimdi arasında gidip gelir.

8. The Whale (2022)

8. The Whale (2022)

Charlie, ağır obezite nedeniyle evinden çıkmayan bir öğretmendir. Yıllar önce terk ettiği kızı Ellie ile yeniden bağlantı kurmak ister. Geçmişteki kararları ve suçluluk duygusu ilişkilerini etkiler. Film, Charlie’nin bu son çabasını takip eder.

9. Close (2022)

9. Close (2022)

Léo ve Rémi, çocukluklarından beri çok yakın iki arkadaştır. Okulda çevrelerinin soruları ve baskıları dostluklarını etkilemeye başlar. Yaşanan bir olay sonrası ilişkileri tamamen değişir. Léo, yaşananların sonuçlarıyla baş etmeye çalışır.

10. Past Lives (2023)

10. Past Lives (2023)

Nora ve Hae Sung çocukluk arkadaşıyken yolları ayrılır. Yıllar sonra farklı ülkelerde ve farklı hayatlar kurmuş hâlde yeniden iletişime geçerler. Kısa bir buluşma sırasında geçmiş ve olası gelecek üzerine konuşurlar. Film, bu karşılaşmayı merkezine alır.

11. Anatomy of a Fall (2023)

11. Anatomy of a Fall (2023)

Samuel’in ölümü sonrası eşi Sandra cinayet şüphesiyle yargılanır. Dava sürecinde çiftin evliliği ve geçmişi detaylı biçimde incelenir. Oğulları Daniel, tanıklık etmek zorunda kalır. Gerçeğin ne olduğu netleşmez.

12. All of Us Strangers (2023)

12. All of Us Strangers (2023)

Adam, yalnız yaşayan bir yazardır ve çocukluğunun geçtiği eve geri döner. Burada yıllar önce ölen anne ve babasıyla karşılaşır. Aynı zamanda Harry ile bir ilişki kurar. Film, Adam’ın geçmişiyle temasını takip eder.

13. Perfect Days (2023)

13. Perfect Days (2023)

Hirayama, Tokyo’da tuvalet temizleyerek yaşayan bir adamdır. Günleri belirli rutinler ve küçük alışkanlıklarla geçer. Eski tanıdıklar ve beklenmedik karşılaşmalar hayatına girer. Film, Hirayama’nın günlük yaşamını izler.

14. The Zone of Interest (2024)

14. The Zone of Interest (2024)

Auschwitz kampının hemen yanında yaşayan Rudolf Höss ve ailesinin günlük hayatı anlatılır. Aile, kampın varlığını görmezden gelerek rutinlerine devam eder. Ev içindeki sıradan yaşam sürerken, arka planda kamp faaliyetleri devam eder. Film, bu iki alanı paralel şekilde gösterir.

15. We Live in Time (2024)

15. We Live in Time (2024)

Almut ve Tobias’ın ilişkisi farklı zaman dilimleri üzerinden anlatılır. Tanışmaları, birlikte geçirdikleri anlar ve zorluklar iç içe sunulur. Hastalık ve gelecek planları ilişkilerini etkiler. Film, çiftin birlikte geçirdiği zamanı takip eder.

