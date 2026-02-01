Biraz Ağlamaklı Olacağız: Son Yıllara Damga Vuran 15 Dram Filmi

Son yıllarda dram sineması; kayıp, yas, aidiyet, yalnızlık ve insan ilişkilerinin kırılgan doğasını daha sade ama daha derin bir dille anlatmaya yöneldi. Büyük anlatılardan çok iç dünyalara odaklanan bu filmler, izleyiciyi yüksek sesle etkilemektense sessizce sarsmayı tercih ediyor. Aşağıda yer alan 15 dram filmi, bu tarz filmleri seviyorsanız tam size göre!