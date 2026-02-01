Biraz Ağlamaklı Olacağız: Son Yıllara Damga Vuran 15 Dram Filmi
Son yıllarda dram sineması; kayıp, yas, aidiyet, yalnızlık ve insan ilişkilerinin kırılgan doğasını daha sade ama daha derin bir dille anlatmaya yöneldi. Büyük anlatılardan çok iç dünyalara odaklanan bu filmler, izleyiciyi yüksek sesle etkilemektense sessizce sarsmayı tercih ediyor. Aşağıda yer alan 15 dram filmi, bu tarz filmleri seviyorsanız tam size göre!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Nomadland (2020)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. The Father (2020)
3. Pieces of a Woman (2020)
4. Drive My Car (2021)
5. CODA (2021)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Spencer (2021)
7. Aftersun (2022)
8. The Whale (2022)
9. Close (2022)
10. Past Lives (2023)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Anatomy of a Fall (2023)
12. All of Us Strangers (2023)
13. Perfect Days (2023)
14. The Zone of Interest (2024)
15. We Live in Time (2024)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın