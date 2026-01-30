onedio
Netflix, Bridgerton'ın 4. Sezonunu Yayınladı, Seyirci Yorum Yağdırdı

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2026 - 16:51

Netflix'in en sevilen dizilerinden Bridgerton, 4. sezonuyla sonunda seyirciyle buluştu. Bridgerton 4. sezonun ilk 4 bölümü 29 Ocak günü tüm dünyada aynı anda yayınlanırken Türkiye'deki seyircilerden gelen yorumları sizler için derledik.

Netflix'in popüler dizilerinden Bridgerton'ın merakla beklenen 4. sezonu sonunda yayınlandı.

Soylu Bridgerton ailesinin her bir ferdinin tek tek aşk hayatına odaklanan Bridgerton'ın 4. sezonunda ailenin çapkını Benedict'e odaklanıyoruz. Benedict Bridgerton'ın aşk hayatını irdeleyeceğimiz Bridgerton'ın yeni sezonu seyirci tarafından bir çırpıda tüketilirken ilk 4 bölüme gelen yorumları sizler için derledik.

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
