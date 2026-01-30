onedio
Uğultulu Tepeler Uyarlamasına İlk Yorumlar Geldi: İzleyici “Kusursuz” Dedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
30.01.2026 - 14:44

Emily Bronte’nin klasik eseri Uğultulu Tepeler yeni bir sinema uyarlamasıyla beyaz perdeye taşınırken, ilk tepkiler de gelmeye başladı. Filmden paylaşılan fragman ve görseller sosyal medyada geniş yankı buldu. İzleyiciler, uyarlamayı izledikten sonra genel olarak olumlu yorumlar paylaştı. Birçok kullanıcı, eserin ruhunun sinemaya yansıdığına dair görüş belirtti. Fragman sonrası gelen tepkiler arasında “kusursuz” ifadesi dikkat çekti. 

Kaynak: Independent

Emily Bronte’nin 1847 tarihli kült romanı Uğultulu Tepeler’in sinemaya yeni uyarlaması için gelen ilk tepkiler büyük ölçüde olumlu oldu.

Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya platformlarında pek çok kullanıcı filmi övgüyle andı. Kullanıcı yorumlarında en çok dikkat çeken kelime “kusursuz” oldu. Çoğu izleyici, fragmanda gördüğü sahnelerin eserin karanlık ve duygusal tonunu koruduğunu söyledi. Bazı paylaşımlarda başrol oyuncuların performanslarının beklentileri karşıladığı da ifade edildi.

Margot Robbie Catherine Earnshaw rolünü, Jacob Elordi ise Heathcliff karakterini canlandırıyor.

Kadroda Hong Chau, Shazad Latif ve Alison Oliver gibi isimler de yer alıyor.  13 Şubat 2026’da sinemalarda gösterime girecek film, klasik edebiyat uyarlamaları arasında oldukça ses getirdi.  İzleyiciler, ilk fragmandan sonra film için heyecan duyduklarını söyledi.

Fragman sonrası sinema eleştirmenleri de görüşlerini paylaştı. Eleştirmenlerin çoğu uyarlamanın başarılı olacağını yazdı. Bazı izleyiciler ise romanın yoğunluğunu filme yansıtmanın zor olduğunu, yine de iyi bir başlangıç olduğunu ifade etti. Film heyecanla beklenen yapımlar arasında yer alıyor.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
