Uğultulu Tepeler Uyarlamasına İlk Yorumlar Geldi: İzleyici “Kusursuz” Dedi
Emily Bronte’nin klasik eseri Uğultulu Tepeler yeni bir sinema uyarlamasıyla beyaz perdeye taşınırken, ilk tepkiler de gelmeye başladı. Filmden paylaşılan fragman ve görseller sosyal medyada geniş yankı buldu. İzleyiciler, uyarlamayı izledikten sonra genel olarak olumlu yorumlar paylaştı. Birçok kullanıcı, eserin ruhunun sinemaya yansıdığına dair görüş belirtti. Fragman sonrası gelen tepkiler arasında “kusursuz” ifadesi dikkat çekti.
Kaynak: Independent
Emily Bronte’nin 1847 tarihli kült romanı Uğultulu Tepeler’in sinemaya yeni uyarlaması için gelen ilk tepkiler büyük ölçüde olumlu oldu.
Margot Robbie Catherine Earnshaw rolünü, Jacob Elordi ise Heathcliff karakterini canlandırıyor.
