Uğultulu Tepeler Uyarlamasına İlk Yorumlar Geldi: İzleyici “Kusursuz” Dedi

Kadroda Hong Chau, Shazad Latif ve Alison Oliver gibi isimler de yer alıyor. 13 Şubat 2026’da sinemalarda gösterime girecek film, klasik edebiyat uyarlamaları arasında oldukça ses getirdi. İzleyiciler, ilk fragmandan sonra film için heyecan duyduklarını söyledi.

Fragman sonrası sinema eleştirmenleri de görüşlerini paylaştı. Eleştirmenlerin çoğu uyarlamanın başarılı olacağını yazdı. Bazı izleyiciler ise romanın yoğunluğunu filme yansıtmanın zor olduğunu, yine de iyi bir başlangıç olduğunu ifade etti. Film heyecanla beklenen yapımlar arasında yer alıyor.