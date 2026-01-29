onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
'Tüm Zamanların En İyi İkinci Filmi' 54 Yıl Sonra Yeniden Yayınlanıyor

'Tüm Zamanların En İyi İkinci Filmi' 54 Yıl Sonra Yeniden Yayınlanıyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.01.2026 - 16:19

1972 yılında yayınlandığında gerçek bir gişe rekoru kıran Baba filmi, bu Şubat ayında Paramount+'a geri dönüyor. Tüm zamanların en iyi ikinci filmi olarak kabul edilen Baba (The Godfather) filmi, The Shawshank Redemption'ın hemen arkasında yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1972 yapımı Baba filmi, gelmiş geçmiş en iyi ikinci film olarak görülüyor.

1972 yapımı Baba filmi, gelmiş geçmiş en iyi ikinci film olarak görülüyor.

24 Mart 1972'de sinemalarda gösterime giren film, Francis Ford Coppola tarafından yazılmış ve yönetilmiş olup, senaryosunun yazımına da katkıda bulunan Mario Puzo'nun çok satan romanından uyarlanmıştı. Film, bu Şubat ayında Paramount+'a geri dönüyor.

'Baba' (The Godfather) neden "tüm zamanların en iyi ikinci filmi" olarak kabul ediliyor?

'Baba' (The Godfather) neden "tüm zamanların en iyi ikinci filmi" olarak kabul ediliyor?

Gişe başarısı ve kazandığı ödüllerin ardından 'Baba'nın neden gelmiş geçmiş en iyi film olarak kabul edilmediğini sorgulamak mümkün. Bazı eleştirmenler aslında en iyi film olarak düşünse de IMDb kullanıcıları onu 1994 yapımı Stephen King uyarlaması The Shawshank Redemption'ın hemen arkasında yer alıyor. Bu sebeple film, en iyi ikinci film olarak görülüyor.

IMDB'nin En İyi 250 Film listesine bakınca Shawshank  Redemption'ın hayranlar tarafından 9.3 puan aldığını, Godfather'ın ise 9.2 puan aldığı görülüyor. Bu yüzden bazıları Coppola'nın başyapıtını 'tüm zamanların en iyi ikinci filmi' olarak adlandırıyor ama gerçekte aslında her şey sizin nasıl değerlendirdiğinize göre değişir. Yani zirve tartışılır!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın