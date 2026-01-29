'Tüm Zamanların En İyi İkinci Filmi' 54 Yıl Sonra Yeniden Yayınlanıyor
1972 yılında yayınlandığında gerçek bir gişe rekoru kıran Baba filmi, bu Şubat ayında Paramount+'a geri dönüyor. Tüm zamanların en iyi ikinci filmi olarak kabul edilen Baba (The Godfather) filmi, The Shawshank Redemption'ın hemen arkasında yer alıyor.
1972 yapımı Baba filmi, gelmiş geçmiş en iyi ikinci film olarak görülüyor.
'Baba' (The Godfather) neden "tüm zamanların en iyi ikinci filmi" olarak kabul ediliyor?
