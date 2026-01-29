'Tüm Zamanların En İyi İkinci Filmi' 54 Yıl Sonra Yeniden Yayınlanıyor

Gişe başarısı ve kazandığı ödüllerin ardından 'Baba'nın neden gelmiş geçmiş en iyi film olarak kabul edilmediğini sorgulamak mümkün. Bazı eleştirmenler aslında en iyi film olarak düşünse de IMDb kullanıcıları onu 1994 yapımı Stephen King uyarlaması The Shawshank Redemption'ın hemen arkasında yer alıyor. Bu sebeple film, en iyi ikinci film olarak görülüyor.

IMDB'nin En İyi 250 Film listesine bakınca Shawshank Redemption'ın hayranlar tarafından 9.3 puan aldığını, Godfather'ın ise 9.2 puan aldığı görülüyor. Bu yüzden bazıları Coppola'nın başyapıtını 'tüm zamanların en iyi ikinci filmi' olarak adlandırıyor ama gerçekte aslında her şey sizin nasıl değerlendirdiğinize göre değişir. Yani zirve tartışılır!