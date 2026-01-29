Ünlü Sanatçı Ferdi Özbeğen'in Hayatı Film Oluyor
Son yıllarda pek çok ünlü sanatçının hayatının sinemaya aktarıldığına şahit oluyoruz. Bu durum, sevdiğimiz usta sanatçılarla ilgili aynı isteğe sahip olmamıza yol açıyor. Hayatının film olması talep edilen usta isimlerden biri olan Ferdi Özbeğen'le ilgili beklenen haber geldi. Ferdi Özbeğen'in hayatının sinemaya aktarılmasına karar verildi.
Piyanist ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen’in hayatı film oluyor.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
