Ünlü Sanatçı Ferdi Özbeğen'in Hayatı Film Oluyor

Merve Ersoy
29.01.2026 - 12:56

Son yıllarda pek çok ünlü sanatçının hayatının sinemaya aktarıldığına şahit oluyoruz. Bu durum, sevdiğimiz usta sanatçılarla ilgili aynı isteğe sahip olmamıza yol açıyor. Hayatının film olması talep edilen usta isimlerden biri olan Ferdi Özbeğen'le ilgili beklenen haber geldi. Ferdi Özbeğen'in hayatının sinemaya aktarılmasına karar verildi.

Piyanist ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen’in hayatı film oluyor.

Dilek Taşı’, ‘İşte Bu Bizim Hikayemiz’, ‘Bir Gülü Sevdim’ ve ‘Bir İlkbahar Sabahı’ gibi unutulmaz eserlere imza atan ve 2013 yılında aramızdan ayrılan Ferdi Özbeğen'in hayatı sinemaya aktarılıyor. 2027'de sinemalarda izleyiciyle buluşması planlanan film, Türk Eğitim Vakfı, Tuğrul Eryılmaz, Gülşen İşeri, Murat Özyaşar, Murat Meriç, İdris Pehlivan ve Hilmi Özbeğen’in danışmanlığında yapılıyor. 

Filmin yapımcılığını Orchestra Content, yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Yiğit Güralp kaleme alıyor.

