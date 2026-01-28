Margot Robbie'den Uğultulu Tepeler Filmimin Çekimleriyle İlgili Jacob Elordi İtirafı
Emily Bronte'nin unutulmaz eseri Uğultulu Tepeler, Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin muhteşem uyumuyla sinemaya aktarılıyor. 11 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak filmin çekimleri tamamlandı. Margot Robbie, sete dair yine herkesi etkileyecek bir açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin başrollerini paylaştığı Uğultulu Tepeler filmi beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın