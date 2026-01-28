onedio
Margot Robbie'den Uğultulu Tepeler Filmimin Çekimleriyle İlgili Jacob Elordi İtirafı

Merve Ersoy - TV Editörü
28.01.2026 - 17:10

Emily Bronte'nin unutulmaz eseri Uğultulu Tepeler, Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin muhteşem uyumuyla sinemaya aktarılıyor. 11 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak filmin çekimleri tamamlandı. Margot Robbie, sete dair yine herkesi etkileyecek bir açıklama yaptı.

Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin başrollerini paylaştığı Uğultulu Tepeler filmi beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Emily Bronte'nin klasik eseri Uğultulu Tepeler'in sinemaya aktarıldığı aynı adlı eser merakla bekleniyor. Emily Brontë’nin Uğultulu Tepeler romanı, Yorkshire’ın hırçın doğasında filizlenen, sınıf farkları ve ihanetle zehirlenen saplantılı bir aşkın hikayesidir. Her şey, malikane sahibi Bay Earnshaw’un sokakta bulduğu yetim Heathcliff’i eve getirmesiyle başlar. Heathcliff, evin kızı Catherine ile ruhsal bir bütünlük kurarken, ağabey Hindley’in dinmeyen nefretine maruz kalır. Babalarının ölümüyle yönetimi ele alan Hindley, Heathcliff’i bir hizmetçi seviyesine indirerek onu hor görür. Catherine, Heathcliff’e olan derin aşkına rağmen, sosyal statü ve konfor arayışıyla nazik ve zengin Edgar Linton ile evlenmeyi seçer. Bu tercih, Heathcliff’in dünyasını yıkan büyük bir ihanete dönüşür. Yıllar sonra zengin ve karanlık bir adam olarak geri dönen Heathcliff, kendisine yapılanların bedelini ödetmek için hem Earnshaw hem de Linton ailelerini içine alan amansız, nesiller boyu sürecek yıkıcı bir intikam planını devreye sokar.

Filmle ilgili sık sık itirafta bulunan Margot Robbie, bir kez daha rol arkadaşıyla ilgili konuştu. Margot Robbie, 'Her noktasını öptünüz mü?' sorusuna,'Evet, Jacob'la çok öpüştük.Her yerde öpüşüyoruz, hep öpüşüyoruz.' cevabını verdi.

