Hande Erçel’in OGM Filminde Başrol Olacağı İddialarına Açıklık Getirildi

Ardından ise Hande Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı kulaktan kulağa yayılmıştı. Yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel, muhabirlere yakalandığında gelen sorular üzerine de ters bir yanıt vermemiş, iddiaları yalanlamamıştı. İkilinin gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkilerine dair geçtiğimiz gün bomba gibi bir jest iddiası ortaya atıldı.