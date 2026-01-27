onedio
Hande Erçel'in OGM Filminde Başrol Olacağı İddialarına Açıklık Getirildi

Hande Erçel’in OGM Filminde Başrol Olacağı İddialarına Açıklık Getirildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.01.2026 - 12:07

Güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel aşklarıyla da magazin sayfalarında yer ediniyor. Hakan Sabancı’yla ayrılığının ardından Onur Güvenatam’la anılan oyuncu, yeni aşkıyla manşetlere konu olmuştu. Geçtiğimiz gün ise sosyal medyada Onur Güvenatam’ın Hande Erçel’e başrol jesti yaptığı iddia edilmişti. Birsen Altuntaş konuya açıklık getirdi. İşte detaylar…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla ayrılığı çok net bir şekilde gerçekleşmiş, yıllar süren ilişki tek kalemde bitmişti.

Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla ayrılığı çok net bir şekilde gerçekleşmiş, yıllar süren ilişki tek kalemde bitmişti.

Ardından ise Hande Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı kulaktan kulağa yayılmıştı. Yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel, muhabirlere yakalandığında gelen sorular üzerine de ters bir yanıt vermemiş, iddiaları yalanlamamıştı. İkilinin gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkilerine dair geçtiğimiz gün bomba gibi bir jest iddiası ortaya atıldı.

Onur Güvenatam’ın OGM Pictures imzalı yeni filmde Hande Erçel’e başrol jesti yaptığı söylendi.

Onur Güvenatam’ın OGM Pictures imzalı yeni filmde Hande Erçel’e başrol jesti yaptığı söylendi.

Sosyal medya haberle çalkalanırken, özellikle X’te yorumlar sıralandı. Jest kısa sürede gündem oldu. Haberin doğruluğu tartışılırken Birsen Altuntaş yeni yazısında iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
