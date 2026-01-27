Hande Erçel’in OGM Filminde Başrol Olacağı İddialarına Açıklık Getirildi
Güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel aşklarıyla da magazin sayfalarında yer ediniyor. Hakan Sabancı’yla ayrılığının ardından Onur Güvenatam’la anılan oyuncu, yeni aşkıyla manşetlere konu olmuştu. Geçtiğimiz gün ise sosyal medyada Onur Güvenatam’ın Hande Erçel’e başrol jesti yaptığı iddia edilmişti. Birsen Altuntaş konuya açıklık getirdi. İşte detaylar…
Kaynak: Birsen Altuntaş
Hande Erçel’in Hakan Sabancı’yla ayrılığı çok net bir şekilde gerçekleşmiş, yıllar süren ilişki tek kalemde bitmişti.
Onur Güvenatam’ın OGM Pictures imzalı yeni filmde Hande Erçel’e başrol jesti yaptığı söylendi.
