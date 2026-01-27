Mehmed: Fetihler Sultanı’na Sürpriz Uluslararası Transfer
TRT 1 ekranlarında üç sezondur ilgiyle izlenen Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni bölümüyle izleyiciyi sürpriz bir isimle buluşturuyor. Dönem dizisinin güçlü kadrosuna bu kez uluslararası bir oyuncu konuk oluyor. Hikayeye dahil olan yeni karakter, Osmanlı ilim dünyasında önemli bir yere sahip. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
Miray Yapım imzalı Mehmed: Fetihler Sultanı, 67. bölümüyle bu akşam TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.
Bu bölümde dizinin kadrosuna Özbekistan doğumlu oyuncu ve müzisyen Javohir Zokirov konuk oluyor.
