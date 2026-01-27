Mehmed: Fetihler Sultanı’na Sürpriz Uluslararası Transfer

TRT 1 ekranlarında üç sezondur ilgiyle izlenen Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni bölümüyle izleyiciyi sürpriz bir isimle buluşturuyor. Dönem dizisinin güçlü kadrosuna bu kez uluslararası bir oyuncu konuk oluyor. Hikayeye dahil olan yeni karakter, Osmanlı ilim dünyasında önemli bir yere sahip. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş