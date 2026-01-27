onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Mehmed: Fetihler Sultanı’na Sürpriz Uluslararası Transfer

Mehmed: Fetihler Sultanı’na Sürpriz Uluslararası Transfer

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.01.2026 - 10:50

TRT 1 ekranlarında üç sezondur ilgiyle izlenen Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni bölümüyle izleyiciyi sürpriz bir isimle buluşturuyor. Dönem dizisinin güçlü kadrosuna bu kez uluslararası bir oyuncu konuk oluyor. Hikayeye dahil olan yeni karakter, Osmanlı ilim dünyasında önemli bir yere sahip. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miray Yapım imzalı Mehmed: Fetihler Sultanı, 67. bölümüyle bu akşam TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Miray Yapım imzalı Mehmed: Fetihler Sultanı, 67. bölümüyle bu akşam TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı, TRT 1 ekranlarında üç sezondur yayınlanıyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana dönem dizileri arasında kendine sağlam bir yer edinen yapım, reytinglerde de istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Salı akşamları ekrana gelen dizi, geniş izleyici kitlesini her sezon ekran başında tutmayı başarıyor. Yüksek prodüksiyon kalitesi ve güçlü oyuncu kadrosu, dizinin uzun soluklu olmasında önemli rol oynuyor.

Bu bölümde dizinin kadrosuna Özbekistan doğumlu oyuncu ve müzisyen Javohir Zokirov konuk oluyor.

Bu bölümde dizinin kadrosuna Özbekistan doğumlu oyuncu ve müzisyen Javohir Zokirov konuk oluyor.

Zokirov, Osmanlı ilim tarihinin önde gelen isimlerinden Ali Kuşçu karakterine hayat verecek. Ali Kuşçu’nun hikayeye katılmasıyla birlikte dizide ilim ve bilim eksenli yeni bir anlatı başlayacak. Doğu dünyasında önemli çalışmalara imza atan bilginin İstanbul yolculuğu, dizinin atmosferini genişletecek. Serkan Çayoğlu’nun canlandırdığı Fatih Sultan Mehmed ile Ali Kuşçu’nun yolları bu bölümde kesişecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın