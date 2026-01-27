Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'dan Ozan Akbaba İtirafı

Dizide her ne kadar olaylar karışmaya devam ediyor. Alya'nın Cihan Deniz'i alıp gitmesini isteyen Sadakat yine sinirlerimizi bozdu bozmasına ama dizide neler yaşanacağına dair merakımız da ağır bastı. Yeni bölüm fragmanında Sadakat'in Alya'ya sımsıkı sarılması her şeye rağmen izleyenleri duygulandırdı.

Dizi senaryosu ne kadar hararetliyse set arkasında oyuncular arasındaki iletişim de o kadar kuvvetli. İkinci sezonuyla ekrana gelen dizide hemen her oyuncunun birbirine bağlılığı sosyal medyaya yansıyor.