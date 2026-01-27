Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'dan Ozan Akbaba İtirafı
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir pazartesi akşamlarının tek hakimi olmaya devam ediyor. Dizide yaşananlar kadar set arkasındaki dostluk da iki sezondur gündem oluyor. Dizinin kötü karakteri Sadakat'e hayat veren Gonca Cilasun, Saba Tümer'le programına konuk olarak dizinin setine ve Ozan Akbaba'ya dair açıklamalarda bulundu.
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzal Şehir, reyting başarısını sürdürüyor.
Uzak Şehir'de Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun, Saba Tümer'le programına konuk olarak set arkasına dair itirafta bulundu.
