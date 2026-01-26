onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fatih'inin Feyza Civelek'le Daha Önce Rol Arkadaşı Olduğu Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.01.2026 - 19:53

Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakterini artık Emre Dinler canlandıracak. İzleyiciyi ikiye bölen kararın ardından Emre Dinler'in dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'le daha önce rol arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'inin Emre Dinler olacağı açıklanmıştı.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasının ardından Fatih karakterinin hikayesinin devam edeceği öğrenilmişti. Fatih'i canlandıracak isim de bugün belli oldu.

Yeni Fatih Emre Dinler'in daha önce Feyza Civelek'le birlikte rol aldığı ortaya çıktı.

Feyza Civelek ve Emre Dinler'in Sol Yanım dizisinde partner olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Feyza Civelek'in 2020 yılında yayınlanan Sol Yanım dizisinde Nazlım karakterine, Emre Dinler'in ise Barbar karakterine hayat verdiği ortaya çıktı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
