Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fatih'inin Feyza Civelek'le Daha Önce Rol Arkadaşı Olduğu Ortaya Çıktı
Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakterini artık Emre Dinler canlandıracak. İzleyiciyi ikiye bölen kararın ardından Emre Dinler'in dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'le daha önce rol arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'inin Emre Dinler olacağı açıklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Fatih Emre Dinler'in daha önce Feyza Civelek'le birlikte rol aldığı ortaya çıktı.
Feyza Civelek ve Emre Dinler'in Sol Yanım dizisinde partner olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın