Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılmasının Ardından Yerine Gelen 'Yeni Fatih'e Tepkiler
Show TV ekranlarında cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör diziden çıkarılmıştı. Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasının ardından Fatih karakterinin devam edeceği öğrenilmişti. Fatih'i canlandıracak yeni oyuncu belli oldu ancak izleyici bu değişikliği pek beğenmedi.
Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, son bölüm yayınlanmadan hemen önce diziden çıkarılmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
