Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılmasının Ardından Yerine Gelen 'Yeni Fatih'e Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.01.2026 - 17:03

Show TV ekranlarında cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör diziden çıkarılmıştı. Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasının ardından Fatih karakterinin devam edeceği öğrenilmişti. Fatih'i canlandıracak yeni oyuncu belli oldu ancak izleyici bu değişikliği pek beğenmedi.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, son bölüm yayınlanmadan hemen önce diziden çıkarılmıştı.

23 Ocak Cuma günü yayınlanacak bölümdeki sahneleri de silinen Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasına dair verilen ani kararın ardından Fatih karakterinin başka oyuncuyla devam edeceği açıklanmıştı. İzleyicinin merakla beklediği oyuncu netleşti.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör yerine diziye Fatih'i canlandırması için Emre Dinler dahil oldu. Daha önce Söz, Kuruluş Osman, Sol Yanım, Gülperi, Al Sancak gibi dizilerde rol alan Emre Dinler'in diziye dahil olması büyük yankı uyandırdı. 

Diziden ayrılık kararı alan pek çok karakter için senaryoda öldüğü yazılırken Fatih'in farklı bir oyuncuyla devam etmesi izleyicinin pek hoşuna gitmemişti. Yeni oyuncunun belli olmasının ardından da sosyal medyadan yorum yağdı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın