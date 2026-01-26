Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılmasının Ardından Yerine Gelen 'Yeni Fatih'e Tepkiler

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör yerine diziye Fatih'i canlandırması için Emre Dinler dahil oldu. Daha önce Söz, Kuruluş Osman, Sol Yanım, Gülperi, Al Sancak gibi dizilerde rol alan Emre Dinler'in diziye dahil olması büyük yankı uyandırdı.

Diziden ayrılık kararı alan pek çok karakter için senaryoda öldüğü yazılırken Fatih'in farklı bir oyuncuyla devam etmesi izleyicinin pek hoşuna gitmemişti. Yeni oyuncunun belli olmasının ardından da sosyal medyadan yorum yağdı.