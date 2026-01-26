onedio
Doğukan Güngör’den Sonra Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Fatih’i Açıklandı

Doğukan Güngör’den Sonra Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Fatih’i Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
26.01.2026 - 14:01

Kızılcık Şerbeti dördüncü sezonuna devam ederken hiç olmadığı kadar gelişmeye ev sahipliği yaptı. Dördüncü sezon başlangıcında Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Batuhan Yüzgüleç gibi başlıca rolleri paylaşan isimler diziye veda etmişti. Şimdiyse bir başrole daha veda edildi. Dizinin Fatih’i Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı. Yeni Fatih kim olacak diye merak edilirken beklenen açıklama geldi. İşte detaylar…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Dört sezondur Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, Show TV yönetiminin aldığı kararla diziden çıkarıldı.

Son zamanlarda titizlikle sürdürülen uyuşturucu operasyonlarında Doğukan Güngör de gözaltına alınan ünlü isimlerdendi. Oyuncuya yapılan testlerin pozitif çıkması sonucunda yönetim kadrodan ayrılmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümün ardından ani bir şekilde açıklanan haber oyuncuyu da şoke etti. Konuya ilişkin sitemkar bir açıklamayla Güngör, diziye veda etti.

Yerine ise Emre Dinler geldi.

Doğukan Güngör’ün diziden ani ayrılışı karşısında diziseverler emeklerine istinaden bir veda sahnesi olması gerektiğini dile getirmişti. Ancak Fatih karakteri senaryoda devam edeceği için veda yapılmadı, oyuncu değişikliğine gidildi. 

Emre Dinler Kızılcık Şerbeti’nin yeni Fatih’i oldu. Kendisi Söz, Kuruluş Osman, Sol Yanım, Gülperi, Al Sancak gibi dizilerdeki rolleriyle tanınmıştı.

