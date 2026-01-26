Doğukan Güngör’den Sonra Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Fatih’i Açıklandı
Kızılcık Şerbeti dördüncü sezonuna devam ederken hiç olmadığı kadar gelişmeye ev sahipliği yaptı. Dördüncü sezon başlangıcında Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Batuhan Yüzgüleç gibi başlıca rolleri paylaşan isimler diziye veda etmişti. Şimdiyse bir başrole daha veda edildi. Dizinin Fatih’i Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı. Yeni Fatih kim olacak diye merak edilirken beklenen açıklama geldi. İşte detaylar…
Kaynak: Birsen Altuntaş
Dört sezondur Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, Show TV yönetiminin aldığı kararla diziden çıkarıldı.
Yerine ise Emre Dinler geldi.
