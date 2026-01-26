Cem Adrian “Aynı Yağmur Altında” Dizisine Özel Beste Yaptı
Cem Adrian, yeni dizi “Aynı Yağmur Altında” için özel besteler hazırladı. Müzik dünyasında özgün tarzıyla tanınan sanatçı, bu projeyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Adrian, ilk kez bir dizi için müzik üretirken aynı zamanda ilk kez bir jenerik müziğine de imza attı. Gelin detaylara geçelim!
“Aynı Yağmur Altında” dizisinin müzikleri için Cem Adrian ile anlaşmaya varıldı.
Ünlü sanatçı yalnızca jenerik müziği değil bir beste daha hazırladı.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
