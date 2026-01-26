onedio
Cem Adrian “Aynı Yağmur Altında” Dizisine Özel Beste Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
26.01.2026 - 12:08

Cem Adrian, yeni dizi “Aynı Yağmur Altında” için özel besteler hazırladı. Müzik dünyasında özgün tarzıyla tanınan sanatçı, bu projeyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Adrian, ilk kez bir dizi için müzik üretirken aynı zamanda ilk kez bir jenerik müziğine de imza attı. Gelin detaylara geçelim!

“Aynı Yağmur Altında” dizisinin müzikleri için Cem Adrian ile anlaşmaya varıldı.

Cem Adrian, Aynı Yağmur Altında için hazırladığı müziklerle dizi dünyasına ilk kez adım attı. Bu özel çalışmalardan biri, dizinin adını taşıyan jenerik müziği oldu. Jenerik parçada dizinin merkezindeki aşk, kayıp ve kader duygularını yansıtmayı amaçladı. Seyirciler cephesinde ise Adrian’ın imzasının olması heyecanla karşılandı.

Ünlü sanatçı yalnızca jenerik müziği değil bir beste daha hazırladı.

Yeni sezonda yayına girmesi planlanan dizinin ilk bölümünden önce özel bir tanıtımla bestenin seyirciyle buluşacağı açıklandı. Aynı Yağmur Altında, müzik ve hikaye uyumunu önemseyen yaklaşımıyla sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor. İlk bölümün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

