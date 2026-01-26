onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Genç Oyuncu İbrahim Yıldız'ın Son Durumuna İlişkin Ablasından Açıklama

Genç Oyuncu İbrahim Yıldız'ın Son Durumuna İlişkin Ablasından Açıklama

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.01.2026 - 11:36

Geçtiğimiz yıl 17 Ağustos’ta Kartal’da devrilen ağacın altında kalan İbrahim Yıldız apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Genç oyuncu yaşanan üzücü olayın ardından komaya girmişti ve yoğun bakımda tedavisi sürüyordu. Sevenleri tarafından son durumu merak edilirken Yıldız’ın ablası açıklama yaptı.

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Duy Beni dizisinde yer alan oyuncu kısa sürede ünlenmişti.

Duy Beni dizisinde yer alan oyuncu kısa sürede ünlenmişti.

17 Ağustos 2025’te Kartal’da bir ağacın üzerine devrilmesi nedeniyle komaya giren genç oyuncu derin üzüntü yaratmıştı. Yıldız’ın babası geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda doktorların Yıldız için 1-2 saat yaşayabileceğini dile getirdiğini söylemişti. Ancak oyuncunun yoğun bakımda yaşam mücadelesi devam ediyor.

Şimdiyse sosyal medyada son durumu merak edilen oyuncunun ablası bilgi verdi.

Şimdiyse sosyal medyada son durumu merak edilen oyuncunun ablası bilgi verdi.

Yıldız’ın durumunun stabil olduğunu, yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini dile getirdi. Henüz sağlık durumuna ilişkin bir gelişme olmadığı öğrenildi. Sevenleri genç oyuncudan gelecek iyi haberi bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın