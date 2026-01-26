onedio
article/comments
article/share
Uzak Şehir’in Yıldızı Atakan Özkaya’dan Doğukan Güngör’e Destek Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.01.2026 - 08:53

Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan bir gelişme sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Başrol karakter olan Fatih’e dört sezondur hayat veren Doğukan Güngör diziden çıkarılmıştı. Oyuncu da diziseverler de yönetimin verdiği kararı ani bir şekilde öğrenmişti. Ardından ise meslektaşlarından Doğukan Güngör’e destekler gelmişti. Şimdiyse Uzak Şehir’de oynayan Atakan Özkaya’nın paylaşımıyla karşınızdayız.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümün ardından Doğukan Güngör’ün kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör’ün testlerinin pozitif çıkmasıyla birlikte Show TV yönetimi ünlü oyuncuyla ilişiğini kesti. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Güngör, verilen kararla birlikte sitemkar bir açıklama paylaşımı da yaptı. Sosyal medya kullanıcıları özellikle X platformunda oyuncuya desteklerini paylaştı.

Uzak Şehir’de oynayan Atakan Özkaya da arkadaşını yalnız bırakmadı.

Kanal D’nin reyting rekortmeni olan dizisi Uzak Şehir’de Kaya karakterine hayat veren ünlü oyuncu, Güngör’le olan bir fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak kalp emojisi ekledi. 

Ünlü oyuncuya Kızılcık Şerbeti kadrosundan veda edenler de olmuştu. Doğukan Güngör’ün diziden ayrılışına dair göndermeli paylaşımları devam ediyor. Yeni bölümlerde Fatih karakterini kimin canlandıracağı da merak konusu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
