Uzak Şehir’in Yıldızı Atakan Özkaya’dan Doğukan Güngör’e Destek Geldi
Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan bir gelişme sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Başrol karakter olan Fatih’e dört sezondur hayat veren Doğukan Güngör diziden çıkarılmıştı. Oyuncu da diziseverler de yönetimin verdiği kararı ani bir şekilde öğrenmişti. Ardından ise meslektaşlarından Doğukan Güngör’e destekler gelmişti. Şimdiyse Uzak Şehir’de oynayan Atakan Özkaya’nın paylaşımıyla karşınızdayız.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümün ardından Doğukan Güngör’ün kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
Uzak Şehir’de oynayan Atakan Özkaya da arkadaşını yalnız bırakmadı.
