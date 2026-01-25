Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıkan Yapımcının Adı Teşkilat Dizisinden Silindi
Teşkilat, Eşref Rüya gibi pek çok fenomen dizinin yapımcısı Timur Savcı'nın yasaklı madde testi pozitif çıkmıştı. Ortağı olduğu TimsBi yapım şirketiyle birlikte 6 sezondur adı yönetmenden hemen önce Teşkilat dizisinin jeneriğinde verilen Timur Savcı'nın adı jenerikten silindi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin jeneriğinde değişikliğe gidildi.
