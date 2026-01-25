onedio
Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıkan Yapımcının Adı Teşkilat Dizisinden Silindi

Yasaklı Madde Test Sonucu Pozitif Çıkan Yapımcının Adı Teşkilat Dizisinden Silindi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.01.2026 - 22:36

Teşkilat, Eşref Rüya gibi pek çok fenomen dizinin yapımcısı Timur Savcı'nın yasaklı madde testi pozitif çıkmıştı. Ortağı olduğu TimsBi yapım şirketiyle birlikte 6 sezondur adı yönetmenden hemen önce Teşkilat dizisinin jeneriğinde verilen Timur Savcı'nın adı jenerikten silindi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin jeneriğinde değişikliğe gidildi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin jeneriğinde değişikliğe gidildi.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan ve geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu yapım şirketinde isim değişikliğine giden Timur Savcı'nın adı, altı sezondur yayınlanan Teşkilat'ın jeneriğinden çıkarıldı. Dizinin yeni bölümünde yapım şirketi TimsBi ve yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın isimlerine jenerikte yer verilmedi. 163 hafta boyunca hem yapımcıların hem de yapım şirketinin adına yer verilirken bu hafta yapılan değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 6 sezondur süren Teşkilat dizisinin ekibinin artık faturalarını TimsBi şirketine değil, Double Click adlı yeni şirket üzerinden keseceği iddia edildi. TRT cephesinde bu değişiklikler ve gelişmeler yaşanırken Kanal D'de aynı yapım şirketine ait Eşref Rüya dizisinde henüz bir değişiklik görülmedi.

