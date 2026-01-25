Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan 'Fatih' Doğukan Güngör'ün İmalı Yorumu Dikkatlerden Kaçmadı
25.01.2026 - 23:31
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dört sezondur Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından diziden aniden çıkarılmıştı. Uzunca bir açıklama yayınlayan Doğukan Güngör, dizide Cemre karakterine hayat veren bebek oyuncunun fotoğrafına yaptığı imalı yorumla dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, ani bir şekilde dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.
Cuma gününden bu yana sessizliğini koruyan Doğukan Güngör, dizide Cemre karakterini canlandıran bebek oyuncunun gönderisine yaptığı yorumla gündem oldu.
