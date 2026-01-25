onedio
Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan 'Fatih' Doğukan Güngör'ün İmalı Yorumu Dikkatlerden Kaçmadı

Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan 'Fatih' Doğukan Güngör'ün İmalı Yorumu Dikkatlerden Kaçmadı

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.01.2026 - 23:31

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dört sezondur Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından diziden aniden çıkarılmıştı. Uzunca bir açıklama yayınlayan Doğukan Güngör, dizide Cemre karakterine hayat veren bebek oyuncunun fotoğrafına yaptığı imalı yorumla dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, ani bir şekilde dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, ani bir şekilde dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör'ün dizideki sahneleri silindi ve kadrodan çıkarıldı. Bu bilgiyi yeni bölüm yayınlanmadan hemen önce öğrenen Doğukan Güngör, sitemli açıklamalar yayınlamıştı. Güngör basın açıklamasında, '4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show Tv yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum.

Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim.

Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların karar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım.

Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah’a havale ediyorum.

Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım.

Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız...

Saygı ve Sevgilerimle' ifadelerine yer vermişti.

Cuma gününden bu yana sessizliğini koruyan Doğukan Güngör, dizide Cemre karakterini canlandıran bebek oyuncunun gönderisine yaptığı yorumla gündem oldu.

Cuma gününden bu yana sessizliğini koruyan Doğukan Güngör, dizide Cemre karakterini canlandıran bebek oyuncunun gönderisine yaptığı yorumla gündem oldu.

Doğukan Güngör, Cemre bebek Eliz Kumsal Kuruoğlu 'nun fotoğrafına, 'Gülüşlerimizi çaldılar, olsun hep yanındayım' yazdı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
