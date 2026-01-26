onedio
Sinan Engin En Sevdiği Dizi Uzak Şehir’in Senaristine Sitem Etti

Sinan Engin En Sevdiği Dizi Uzak Şehir'in Senaristine Sitem Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.01.2026 - 09:59

Kanal D’nin reyting rekortmeni Uzak Şehir yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Yalnızca yayınlandığı günün değil haftanın da birincisi olarak başarılı bir performans sergileyen dizide bu sezon başlarken Boran karakterine dair gelişmeler olmuştu. Öldü bilinen Boran’ın diziye dönüşüyle senaryonun tüm seyri değişmişti. Uzak Şehir’in sıkı takipçisi olan Sinan Engin de Boran’ın geri dönüşüyle sitemini dile getirmişti. Şimdiyse yine dayanamadı ve dizinin senaristine seslendi.

Sinan Engin, Uzak Şehir başladığından bu yana yakından takip ediyor ve programında sıkça dile getiriyor.

Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol’un yeni bölümünde de Sinan Engin yine Uzak Şehir’e dair konuştu. Dizinin senaristi Gülizar Irmak’a seslendi. Boran karakterinin sevilmemesine değinerek diziyi bırakma kararı aldığını ekledi. 

“Uzak Şehir’i seyretmemeye karar verdim Sevgili Gülizar hanım. Boran'a çok üzülüyorum bu çocuğu biraz yumuşat. Bu çocuk Türkiye'nin nefretini aldı. Yazık günah bu __çocuğa.”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
