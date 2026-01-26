Sinan Engin En Sevdiği Dizi Uzak Şehir’in Senaristine Sitem Etti
Kanal D’nin reyting rekortmeni Uzak Şehir yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Yalnızca yayınlandığı günün değil haftanın da birincisi olarak başarılı bir performans sergileyen dizide bu sezon başlarken Boran karakterine dair gelişmeler olmuştu. Öldü bilinen Boran’ın diziye dönüşüyle senaryonun tüm seyri değişmişti. Uzak Şehir’in sıkı takipçisi olan Sinan Engin de Boran’ın geri dönüşüyle sitemini dile getirmişti. Şimdiyse yine dayanamadı ve dizinin senaristine seslendi.
Sinan Engin, Uzak Şehir başladığından bu yana yakından takip ediyor ve programında sıkça dile getiriyor.
